Δύο μηνύσεις κατατέθηκαν στην Αλγερία σε βάρος του Γαλλοαλγερινού συγγραφέα Καμέλ Νταούντ και της ψυχιάτρου συζύγου του, με την κατηγορία ότι αποκάλυψαν και χρησιμοποίησαν την ιστορία μιας ασθενούς στο μυθιστόρημα «Ουρί», το οποίο πρόσφατα τιμήθηκε με το Βραβείο Γκονκούρ 2024.

«Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο καταθέσαμε δύο μηνύσεις σε βάρος του Καμέλ Νταούντ και της συζύγου του, της Αϊσά Ντεχντούχ, της ψυχιάτρου που παρακολουθούσε το θύμα» τη Σαάντα Αρμπάν, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος Φατιμά Μπενμπραχάμ. Οι μηνύσεις κατατέθηκαν στο δικαστήριο του Οράν, την πόλη όπου κατοικούν ο Νταούντ και η σύζυγός του.

Η Σαάντα Αρμπάν, που επέζησε από μια σφαγή κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Αλγερία, τη δεκαετία του 1990, μίλησε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και κατηγόρησε τον συγγραφέα ότι αποκάλυψε την ιστορία της χωρίς την έγκρισή της.

«Η πρώτη μήνυση κατατέθηκε εξ ονόματος του Εθνικού Οργανισμού Θυμάτων Τρομοκρατίας» και η δεύτερη εξ ονόματος της Αρμπάν, διευκρίνισε η δικηγόρος. Οι μηνύσεις κατατέθηκαν τον Αύγουστο, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου και πριν να βραβευθεί με το Γκονκούρ, στις αρχές Νοεμβρίου. «Δεν θέλαμε να μιλήσουμε, για να μην πουν ότι επιχειρήσαμε να εμποδίσουμε την υποψηφιότητά του για το βραβείο», εξήγησε η Μπενμπραχάμ.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, οι μηνύσεις αφορούν την παραβίαση του ιατρικού απορρήτου, επειδή η σύζυγος του Νταούντ παρέδωσε τον φάκελο της ασθενούς στον σύζυγό της. Το ζεύγος κατηγορείται επίσης για δυσφήμιση των θυμάτων τρομοκρατίας και παραβίαση του νόμου περί εθνικής συμφιλίωσης, που απαγορεύει κάθε δημοσίευμα για την περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1992-2002).

Την περασμένη Παρασκευή, η Σαάντ Αρμπάν εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό κανάλι One TV και ισχυρίστηκε ότι το μυθιστόρημα «Ουρί» αφηγείται τη ζωή της. Η Αρμπάν επέζησε από μια απόπειρα στραγγαλισμού της από ένοπλους ισλαμιστές και λέει ότι στις σελίδες του βιβλίου αναγνώρισε τον εαυτό της: το σωληνάκι (που χρησιμοποιεί για να αναπνέει και να μιλάει), τις ουλές της, τα τατουάζ, ακόμη και το κομμωτήριό της.

Ο Καμέλ Νταούντ δεν απάντησε στις κατηγορίες όμως ο γαλλικός εκδοτικός οίκος Gallimard κατήγγειλε τις «βίαιες εκστρατείες δυσφήμισης που ενορχηστρώνουν ορισμένα μέσα ενημέρωσης, προσκείμενα σε ένα καθεστώς του οποίου κανείς δεν αγνοεί τη φύση». Ο εκδοτικός οίκος τόνισε ότι το μυθιστόρημα «Ουρί» εμπνέεται από «τα τραγικά γεγονότα της Αλγερίας» αλλά η υπόθεση, τα πρόσωπα και η ηρωίδα του είναι «προϊόντα φαντασίας».

Το μυθιστόρημα, που εκτυλίσσεται στο Οράν, αφηγείται την ιστορία μιας νέας γυναίκας που απώλεσε τη δυνατότητα να μιλάει κατά τη διάρκεια μιας σφαγής στις 31 Δεκεμβρίου 1999. Στον εμφύλιο πόλεμο στην Αλγερία σκοτώθηκαν 200.000 άνθρωποι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

