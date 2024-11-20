Λογαριασμός
Νέο ρεκόρ Τσαρούχη: Πουλήθηκε έργο του για 572.000 ευρώ

Σε δημοπρασία στο Παρίσι, ένα έργο του Τσαρούχη κατέρριψε προηγούμενα ρεκόρ, καθώς πουλήθηκε για 572.000 ευρώ μέσω του οίκου Bonhams και της Art Expertise

Νέο ρεκόρ σε έργο του Τσαρούχη σημειώθηκε σε δημοπρασία του οίκου Bonhams σε συνεργασία με την Art Expertise στο Παρίσι (Greek Sales), το οποίο πουλήθηκε έναντι 572.000 ευρώ.

Ειδικότερα, κορυφαίο έργο της δημοπρασίας αναδείχθηκε το «Νέος Μεταμφιεσμένος σε Έρωτα» του Γιάννη Τσαρούχη με 572.000 ευρώ. Ακολουθεί το «Ερωτικό» του Γιάννη Μόραλη με 483.000 ευρώ, η «Ύδρα» του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα με 172.000 ευρώ, «'Αποψη λιμανιού» του Κωνσταντίνου Βολανάκη με 77.000 ευρώ και το «Βιτσέντζος Κορνάρος και Γεώργιος Χορτάτσης» του Νίκου Εγγονόπουλου με 77.000 ευρώ.

«Νέος Μεταμφιεσμένος σε Έρωτα» του Γιάννη Τσαρούχη

Όπως επεσήμανε η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Με χαρά βλέπουμε ότι τα έργα που επιλέξαμε για τη δημοπρασία συγκινούν τους συλλέκτες της Ελληνικής τέχνης και εμπνέουν νέους αγοραστές να επενδύσουν σε πραγματικές αξίες».

Κατά τη δημοπρασία επωλήθη το 99% (by value) των έργων (ή 70% by lot) με τζίρο 3.000.000 ευρώ. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

