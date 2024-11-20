Νέο ρεκόρ σε έργο του Τσαρούχη σημειώθηκε σε δημοπρασία του οίκου Bonhams σε συνεργασία με την Art Expertise στο Παρίσι (Greek Sales), το οποίο πουλήθηκε έναντι 572.000 ευρώ.
Ειδικότερα, κορυφαίο έργο της δημοπρασίας αναδείχθηκε το «Νέος Μεταμφιεσμένος σε Έρωτα» του Γιάννη Τσαρούχη με 572.000 ευρώ. Ακολουθεί το «Ερωτικό» του Γιάννη Μόραλη με 483.000 ευρώ, η «Ύδρα» του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα με 172.000 ευρώ, «'Αποψη λιμανιού» του Κωνσταντίνου Βολανάκη με 77.000 ευρώ και το «Βιτσέντζος Κορνάρος και Γεώργιος Χορτάτσης» του Νίκου Εγγονόπουλου με 77.000 ευρώ.
Όπως επεσήμανε η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Με χαρά βλέπουμε ότι τα έργα που επιλέξαμε για τη δημοπρασία συγκινούν τους συλλέκτες της Ελληνικής τέχνης και εμπνέουν νέους αγοραστές να επενδύσουν σε πραγματικές αξίες».
Κατά τη δημοπρασία επωλήθη το 99% (by value) των έργων (ή 70% by lot) με τζίρο 3.000.000 ευρώ.
