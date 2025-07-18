Λογαριασμός
Στη Μουσική Σχολή Μήλου η επόμενη γενιά καλλιτεχνών

Η Μήλος γεμίζει μουσική από παιδιά που παίζουν ή τραγουδούν στη Μουσική Σχολή- Στον ΣΚΑΪ μίλησαν ο Χρήστος Τούρλος και ο 9χρονος Δημήτρης

Μήλος: Στη Μουσική Σχολή η επόμενη γενιά καλλιτεχνών

Η Μήλος είναι γεμάτη με παιδιά που αγαπούν τη μουσική και είτε παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδώντας, δίνουν ζωή και πολιτιστική ανάσα στον τόπο τους. Ετσι, δεύτερό τους σπίτι γίνεται η Μουσική Σχολή Μήλου…

Ζωντανά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μίλησε ο καθηγητής μουσικής Χρήστος Τούρλος και ο 9χρονος μαθητής του Δημήτρης, που μας παίζουν κιθάρα.

