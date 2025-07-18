Για πρώτη φορά «έρχεται» στην Ελλάδα η Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo), για να αποκαλύψει στο κοινό της Θεσσαλονίκης διαφορετικές περιόδους και πρόσωπα από τη ζωή της, πτυχές του προσωπικού της κόσμου και την ταραχώδη διαδρομή της. Όλα αυτά μέσα από την έκθεση φωτογραφίας «Frida Kahlo - Her Photos», που θα παρουσιαστεί στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, από τις 3 Οκτωβρίου 2025 έως τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Η έκθεση, που έχει ήδη παρουσιαστεί σε περισσότερες από είκοσι πόλεις διεθνώς, περιλαμβάνει 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες της διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας από το Μεξικό και μιας από τις πιο μυστηριώδεις και εμβληματικές μορφές της λατινοαμερικανικής τέχνης.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό της αρχείο, το οποίο ήρθε στο φως το 2003, μετά από περίπου 50 χρόνια στο σκοτάδι.

Η Φρίντα Κάλο ζωγραφίζει το «Πορτρέτο του πατέρα μου, Γκιγιέρμο Κάλο». Φωτογραφία της Γκιζέλ Φρόυντ, 1951

«Παρά τη σημασία της φωτογραφίας για τη Frida Kahlo, ένα μεγάλο μέρος της συλλογής φωτογραφιών της παρέμεινε κρυμμένο από το κοινό για αρκετές δεκαετίες. Όταν η ίδια πέθανε, το 1954, ο σύζυγός της Ντιέγκο Ριβέρα (Diego Rivera) δώρισε το σπίτι τους - γνωστό ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι), στην Πόλη του Μεξικό- στον μεξικανικό λαό, ώστε να το μετατρέψουν σε μουσείο για τη ζωή και το έργο της....Παρόλο που ο Ριβέρα έδωσε τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα της Frida Kahlo στο μουσείο, ζήτησε ένα μέρος τους να μείνει μακριά από τα περίεργα μάτια των ανθρώπων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτό το προσωπικό αρχείο, το οποίο περιελάμβανε περισσότερες από έξι χιλιάδες φωτογραφίες, μερικά σχέδια, γράμματα, φάρμακα και ρούχα, παρέμεινε κλειστό για πέντε ολόκληρες δεκαετίες, κλειδωμένο σε ένα μπάνιο στην Casa Azul, αποκτώντας μια σχεδόν μυθική αύρα», εξηγείται στην ανακοίνωση του MOMus.

Η Φρίντα Κάλο στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες. Φωτογραφία του Νίκολας Μάρεϊ, 1946.

Ένα επιλεγμένο μέρος των νεοαποκτηθέντων αυτών φωτογραφιών, μετατράπηκε στην έκθεση με τίτλο «Frida Kahlo - Her Photos», που πρόκειται να παρουσιαστεί και στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

«Είναι μια έκθεση που περιλαμβάνει μέρος του προσωπικού αρχείου της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα. Και επειδή δεν πρόκειται για μία άγνωστη προσωπικότητα -ο καθένας μας έχει κάποια εικόνα της στο μυαλό του, η έκθεση αυτή σε ταξιδεύει στην ιστορία της με έναν πολύ προσωπικό τρόπο», τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του MOMus Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος.

Η Φρίντα Κάλο με ένα xoloitzcuintle στο Μπλε Σπίτι (Casa Azul). Φωτογραφία της Λόλα Αλβαρέζ Μπράβο, περ. 1944.

«Όπως εμείς στα άλμπουμ μας κρατάμε τις φωτογραφίες που μας συνδέουν συναισθηματικά με πρόσωπα και στιγμές, έτσι κι εδώ βιώνεις αυτή τη σύνδεση. Βλέπεις τη Φρίντα παιδί, με πλεξούδες, όπως τη φωτογράφιζε ο πατέρας της. Ύστερα, βλέπεις τις φωτογραφίες που τραβούσε η ίδια τον Ντιέγκο Ριβέρα με τις γυναίκες που ερωτοτροπούσε. Και έπειτα, νιώθεις το πάθος της, όταν βλέπει αυτές τις εικόνες και παίρνει ψαλίδι για να χαρακώσει τα πρόσωπα των γυναικών», περιγράφει ο κ. Χριστοφιλόπουλος.

Ο πρόεδρος του MOMus επισημαίνει ότι είναι διάχυτος ο ενθουσιασμός όλων των εμπλεκομένων για αυτό το πρότζεκτ. «Υπάρχει κάτι μαγικό στο όνομα αυτής της γυναίκας. Είναι μια φιγούρα γυναικείας ενδυνάμωσης, ένας άνθρωπος που πάλεψε για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Νομίζω κανένας καλλιτέχνης δεν φέρει ανάλογη αύρα. Με αυτήν την έκθεση, όλοι βιώνουμε μια έξαψη», λέει χαρακτηριστικά.

Η Φρίντα Κάλο φωτογραφημένη από τον Γκιγιέρμο Κάλο, 1932.

Την επιμέλεια της έκθεσης «Frida Kahlo - Her Photos» έχει ο Πάμπλο Ορτίς Μοναστέριο (Pablo Ortiz Monasterio) και θα παραμείνει στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α', Προβλήτα Α', Λιμάνι Θεσσαλονίκης) από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου του 2026.

Φωτογραφίες: Diego Rivera & Frida Kahlo Archives.Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust

