Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και στην ενίσχυση της προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών, στη Σαμοθράκη, ενός από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της αρχαιότητας.

Το Ιερό των Μεγάλων Θεών είναι ένα συγκρότημα ναών, δυτικά της αρχαίας Πόλης της Σαμοθράκης και κοντά στη σημερινή Παλαιόπολη, στο οποίο τελούνταν μυστηριακές τελετές, που χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα π.Χ..

Η ταυτότητα και η φύση των θεοτήτων που λατρεύονταν παραμένει αινιγματική. Ήταν διαφορετικές από αυτές των Ολύμπιων θεών του Δωδεκάθεου και σχετίζονταν με τις χθόνιες θεότητες των Κάβειρων, ενώ ο πιο συνήθης χαρακτηρισμός τους είναι οι Μεγάλοι Θεοί.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, οι κάτοικοι δέχονταν αποστολές πρεσβευτών από άλλες πόλεις - κράτη στον χώρο.

Τα περισσότερα οικοδομικά κατάλοιπα χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ., αλλά υπάρχουν, επίσης, σημαντικά κατάλοιπα τόσο από τον 5ο αιώνα π.Χ. όσο και από το διάστημα μεταξύ 2ου αιώνα π.Χ. και 2ου αιώνα μ.Χ.

Δρομολογούνται τα έργα αποκατάστασης

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών - υδραυλική, στατική, αρχιτεκτονική, συντήρησης - δρομολογείται το έργο ώστε ο χώρος να αποκατασταθεί και να θωρακιστεί από τις εκτεταμένες ζημιές, που υπέστη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που σημειώθηκαν στο νησί το 2017.

Το έργο αφορά σε τρεις περιοχές ενδιαφέροντος:

α) Παρόχθια ζώνη του κεντρικού ρέματος, το οποίο διασχίζει το Ιερό των Μεγάλων Θεών,

β) Ζώνη ρέματος Αγίας Παρασκευής, κοντά στο κτήριο των χώρων υγιεινής των επισκεπτών και στην όμορη κατεστραμμένη λιθόστρωτη διάβαση,

γ) Ζώνη εκβολής του ρέματος Αγίας Παρασκευής, κοντά στο ναΐσκο της Αγίας Παρασκευής και στον χώρο στάθμευσης οχημάτων και υποδοχής επισκεπτών.

Περιλαμβάνει:

1. Γεωτεχνικές και υδραυλικές επεμβάσεις για τη διευθέτηση του κεντρικού ρέματος και του ρέματος της Αγίας Παρασκευής, με στόχο τη σταθεροποίηση της ροής και την αποτροπή περαιτέρω διάβρωσης των πρανών και του πυθμένα. Οι επεμβάσεις έχουν στόχο την διευθέτηση του ρέματος, με τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις της αρχαίας κοίτης και των αρχαίων καταλοίπων. Η στερέωση και η αποκατάσταση των σωζόμενων αρχαίων και των σύγχρονων αναλημματικών τοίχων γίνεται ακολουθώντας το υφιστάμενο ανάγλυφο του ρέματος.

2. Αρχιτεκτονικές και στατικές επεμβάσεις για τη δημιουργία δύο νέων μεταλλικών πεζογεφυρών, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο.

3. Αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων και του πυθμένα του ρέματος με σεβασμό στη μορφολογία και την αρχαιολογική φυσιογνωμία του χώρου.

4. Επεμβάσεις διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης και υποδοχής επισκεπτών στην πεζογέφυρα Αγίας Παρασκευής – Μουσείου, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου στην πεζογέφυρα Μουσείο – Αρχαιολογικός Χώρος. Στον αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται σημεία ενημέρωσης και θέασης για τους επισκέπτες.

5. Προτάσεις για επιπρόσθετα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Η πιο αποτελεσματική προστασία από πλημμύρες στο Ιερό των Μεγάλων Θεών είναι η εκτροπή μέρους των ομβρίων, από την πλαγιά του όρους Σάος ώστε να μειωθεί ο όγκος νερού που εισέρχεται στον αρχαιολογικό χώρο και να περιοριστεί ο κίνδυνος μελλοντικών καταστροφών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.