Αποστολή στο Μεσολόγγι - Στέφανος Νικολαΐδης

Διακόσια χρόνια μετά την Ηρωική Έξοδο, το Μεσολόγγι δεν τίμησε απλώς την ιστορία του. Την ξαναζωντάνεψε. Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου 2026, μπροστά από τα φωτισμένα τείχη του Κήπου των Ηρώων, η Ιερά Πόλη βυθίστηκε σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και συλλογικής μνήμης, μέσα από την κεντρική καλλιτεχνική εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Το ορατόριο του Ανδρέα Κατσιγιάννη με τίτλο «Έξοδος – Ο δρόμος για την Αθανασία», σε σκηνοθεσία, κείμενα και αφήγηση της Μιμής Ντενίση, αποτέλεσε κάτι πολύ περισσότερο από μια επετειακή παράσταση. Ήταν μια καλλιτεχνική κατάθεση μνήμης και ψυχής. Ένα έργο που ένωσε μουσική, ποίηση, θεατρική αφήγηση και εικόνα σε μια εμπειρία βαθιά ανθρώπινη, φορτισμένη με τον πόνο, την πίστη και το μεγαλείο της θυσίας.

Μπροστά στον ιστορικό χώρο όπου αναπαύονται οι ήρωες της Εξόδου, η τέχνη συνάντησε την ιστορία με τρόπο σχεδόν βιωματικό. Οι νότες, οι λέξεις και οι φωνές των καλλιτεχνών έμοιαζαν να συνομιλούν με τις σκιές εκείνων που πριν από δύο αιώνες επέλεξαν την ελευθερία αντί της υποταγής.

Ο εμπνευσμένος συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης υπέγραψε μια μουσική σύνθεση γεμάτη ελληνικότητα, λυρισμό και δραματική ένταση. Μια μουσική που δεν λειτουργούσε απλώς ως συνοδεία της ιστορίας, αλλά ως η ίδια η αφήγησή της — μια μουσική που μετέτρεπε τη μνήμη σε συναίσθημα και το ιστορικό γεγονός σε προσωπικό βίωμα.

Η Μιμή Ντενίση, με τη βαθιά γνώση της ιστορικής διαδρομής του Μεσολογγίου και τη σκηνοθετική της ματιά, έδωσε στο έργο θεατρική δύναμη και δραματουργική αλήθεια, ενώ τα κείμενα της Λίνας Δημοπούλου απέδωσαν την ιστορική μνήμη με λόγο άμεσο, ποιητικό και ουσιαστικό.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της δύναμη, χάρισε στιγμές έντονης συγκίνησης, καθηλώνοντας το κοινό. Δίπλα της, ο Γιάννης Διονυσίου απέδωσε με αυθεντικότητα και πάθος τα τραγούδια του έργου, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μέσα από την αφηγηματική του παρουσία, μετέφερε το πνεύμα της εποχής και την αγωνία των ηρώων της Εξόδου.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συμμετοχή των χορωδιών του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μελών της Χορωδίας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σπύρου Χολέβα, καθώς και του Ιστορικού Συλλόγου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκινησιακή δύναμη της παράστασης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Χρήστος Ζήσης, ο οποίος είχε και τη γενική ευθύνη της διοργάνωσης.

Εκατοντάδες θεατές, σε μια σιωπή σχεδόν τελετουργική κατά τη διάρκεια του έργου, ξέσπασαν στο τέλος σε θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα για τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, τους ηθοποιούς και τους χορωδούς. Η ατμόσφαιρα μπροστά από τον Κήπο των Ηρώων ήταν φορτισμένη· όχι μόνο από τη συγκίνηση της στιγμής, αλλά και από την αίσθηση πως το Μεσολόγγι, δύο αιώνες μετά, εξακολουθεί να μιλά στην ψυχή των ανθρώπων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ως εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, βουλευτές, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Κλείνοντας τη βραδιά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός χαρακτήρισε το έργο «πνευματική κατάθεση ψυχής απέναντι στην Ιστορία», υπογραμμίζοντας ότι η Ιερά Μητρόπολη επέλεξε να μετατρέψει τη μνήμη της Εξόδου σε βίωμα για τις νεότερες γενιές.

Όπως τόνισε, το ορατόριο «Έξοδος – Ο δρόμος για την Αθανασία» αποτελεί το ουσιαστικό πολιτιστικό αποτύπωμα της Ιεράς Μητροπόλεως στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Έξοδο. Όχι μια πρόσκαιρη επετειακή δράση, αλλά μια νέα πρωτότυπη δημιουργία που φιλοδοξεί να παραμείνει ως παρακαταθήκη για το μέλλον.

«Απόψε το Μεσολόγγι μίλησε ξανά. Μέσα από τη μουσική. Μέσα από την ποίηση. Μέσα από τις φωνές των καλλιτεχνών. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο χρέος μας διακόσια χρόνια μετά την Έξοδο: να μην επιτρέψουμε ποτέ στη λήθη να νικήσει τη μνήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πράγματι, για λίγες ώρες, μπροστά στον Κήπο των Ηρώων, η ιστορία δεν έμοιαζε μακρινή. Ήταν παρούσα. Ζωντανή.

Σαν ένας ψίθυρος που περνούσε μέσα από τη μουσική και τις λέξεις, θυμίζοντας πως το Μεσολόγγι δεν είναι μόνο τόπος ιστορίας — είναι σύμβολο μνήμης, ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Πηγή: skai.gr

