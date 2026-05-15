Πριν από πέντε χρόνια μια νέα αποστολή ξεκίνησε στη Δήλο. Η οραματική πρωτοβουλία ALPHA MISSION – ΔELOS φέρνει κάθε Μάιο στην καρδιά των Κυκλάδων προσωπικότητες από διαφορετικά πεδία. Στόχος της ο διάλογος για το μέλλον της ανθρωπότητας αλλά και η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις για τη ζωή στην «ωχρή μπλε κηλίδα», το μοναδικό σπίτι που έχουμε γνωρίσει, τη Γη.

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 19:00, στον Κινηματογράφο Μαντώ στη Χώρα Μυκόνου, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και καλλιτέχνες συναντώνται με την τοπική κοινωνία για να αφουγκραστούν τον παλμό που συνδέει όλες τις μορφές ζωής, διερευνώντας τις ζωντανές σχέσεις ανάμεσα στην ανθρώπινη ευημερία και την υγεία του πλανήτη μας.

Στην εκδήλωση «Ο παλμός της ζωής: Επανασυνδέοντας την προσωπική με την πλανητική υγεία» θα συμμετάσχουν, μεταξύ των ομιλητών, οι:

Σταμάτιος Κριμιζής, Ομότιμος Διευθυντής, Τομέας Διαστημικής Εξερεύνησης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins· Πρώην Πρόεδρος, Ακαδημία Αθηνών

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών· Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την προβολή της βραβευμένης ταινίας/συναυλίας «Οι [Αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές στη Δήλο».

Στιγμιότυπο από την 5η Διεθνή Συνάντηση της ALPHA MISSION - ΔELOS © WHF/Stephan Talneau

To πρόγραμμα της εκδήλωσης αναλυτικά

Εισαγωγή

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος & Συνιδρύτρια, World Human Forum

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η θεραπευτική σοφία της αρχαιότητας

Δημήτρης Αθανασούλης, Διευθυντής, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Βασίλης Λαμπρινούδακης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

Η Γη σε σχέση με το Ηλιακό Σύστημα και τον Γαλαξία

Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής, Ομότιμος Διευθυντής, Τομέας Διαστημικής Εξερεύνησης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins· πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

Ενιαία Υγεία: Ατομική και Πλανητική Υγεία

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΙΕ· Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ

Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Πρόεδρος, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Οι Τέχνες ως Συνδετική Δύναμη | εισαγωγή στην προβολή

Diana Tishchenko, βιολονίστα

Σωκράτης Σινόπουλος, δεξιοτέχνης της λύρας

Οι [Αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές στη Δήλο | προβολή ταινίας/συναυλίας (διάρκεια: 63΄)

Λίγα λόγια για την ALPHA MISSION – ΔELOS

Στόχος της ALPHA MISSION – ΔELOS είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική κρίση. Σε αυτή την καθοριστική στιγμή για τον πλανήτη μας, η Δήλος – ένα από τα σημαντικότερα κοσμοπολίτικα κέντρα της αρχαιότητας, τόπος συνάντησης πολιτισμών, γλωσσών και θρησκευτικών παραδόσεων – βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Η πρωτοβουλία μάς καλεί να αναστοχαστούμε τις ρίζες που μας έδωσαν φτερά: την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και την προγονική νοημοσύνη, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις τέχνες και την πνευματικότητα – και να φανταστούμε έναν πολιτισμό που σέβεται και προστατεύει τη ζωή σε όλες της τις μορφές.

Περισσότερες πληροφορίες: https://delos.worldhumanforum.earth/

Πηγή: skai.gr

