Τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων, μια επέτειο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος τιμούν φέτος, η Ελλάδα και η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ξεχωριστή λαμπρότητα και συγκινησιακή φόρτιση.

Δείτε βίντεο

Παρούσα η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας

Το «παρών» στις σημερινές εκδηλώσεις δίνουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελείται πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 εψάλη δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 11:00 ξεκίνησε πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.

Αμέσως ακολούθησε η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas, θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Στις 2:00 το μεσημέρι θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.

Τασούλας: Tα διδάγματα της εξόδου μας λένε πόσο πολύτιμη είναι τελικά η ελευθερία μας

Τη σημαντικότητα της επετείου της Ηρωϊκής Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων πριν από 200 χρόνια, επισήμανε στις δηλώσεις του από τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

"Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου πριν 200 χρόνια αντανακλά στον υπέρτατο βαθμό τη δόξα, την απήχηση και τα διδάγματα συνολικά της ελληνικής επανάστασης του 1821", επισήμανε.

Ο κ Τασούλας υπογράμμισε ότι "η δόξα της πολιορκίας του Μεσολογγίου δεν στεφανώνει τους βαρβάρους εισβολείς, στεφανώνει τους ελεύθερους πολιορκημένους που έκαναν πράξη με την αυτοθυσία και τον ηρωισμό τους, το Ελευθερία ή Θάνατος"

Σημείωσε επίσης ότι "τα διδάγματα της εξόδου μας λένε πόσο πολύτιμη είναι τελικά η ελευθερία μας, με τι πρωτοφανείς και ανυπολόγιστες θυσίες κατακτήθηκε και πόσο ευλαβικά πρέπει να την προστατεύσουμε.

Προστατεύουμε λοιπόν σήμερα την ενότητά μας, προστατεύουμε την συνοχή μας.

Προστατεύουμε τις εθνικές μας αξίες που είναι ασπίδες μέσα στη διεθνή αναστάτωση που μας περιβάλλει.

Προστατεύουμε τελικά την ελευθερία που μας χάρισε και η έξοδος και ευγνωμονούμε για αυτό αιώνια τους Ελεύθερους Πολιορκημένους"

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρακολούθησε την παρέλαση και ακολούθως συμμετείχε στην πομπή της Εικόνας της Εξόδου προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου κατέθεσε στεφάνι.

Στη συνέχεια, απένειμε τα έπαθλα στους νικητές του 78ου αγώνα «Δρόμος Θυσίας» και έκανε την παραπάνω δήλωση ενώ ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγήθηκε στην έκθεση «Μεσολόγγι 1826 – 2026: Με τα χρώματα του Ντελακρουά», στην οποία παρουσιάζεται – για πρώτη φορά στη χώρα μας – το εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου».

Μητσοτάκης: Πραγματοποιούμε τη δικιά μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών

«Παρά τις δυσκολίες πραγματοποιούμε και εμείς με τη σειρά μας τη δικιά μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών σε εκείνη των μεγάλων διεκδικήσεων και των υψηλών απαιτήσεων, μακριά από το σκοτάδι της τοξικότητας και την καθήλωση της εσωστρέφειας σε μία προσπάθεια ωστόσο που προϋποθέτει και σήμερα ενότητα, σιγουριά και πολιτική ωριμότητα».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφωνώντας τον πανηγυρικό της ημέρας στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, με αφορμή τους εορτασμούς για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Όπως πρόσθεσε, ο πρωθυπουργός, «εντός των τειχών του Μεσολογγίου είχαμε ένα μοναδικό παράδειγμα ενότητας και αλληλεγγύης που τα κράτησε για καιρό όρθια. 'Ανθρωποι με διαφορετική καταγωγή, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και σκέψη ορκίστηκαν να καταστείλουν τις όποιες προσωπικές τους φιλοδοξίες και να εξορίσουν κάθε διαμάχη», συνεχίζοντας:

«Διαμόρφωσαν έτσι ένα ξεχωριστό ορόσημο ομόνοιας, για αυτό ακριβώς μίλησα για τα πολλά και παράλληλα μηνύματα που εκπέμπει τούτος ο τόπος. Μηνύματα μαζικής δράσης, προσωπικής υπέρβασης και συνειδητής ενότητας. Μηνύματα δηλαδή που απέκτησαν εμβέλεια πέρα από τον χώρο από όπου πήγαζαν σμιλεύοντας την ιστορία, ώστε οι πράξεις της συγκεκριμένης περιόδου να γίνουν τελικά σύμβολα διαχρονικά.

Έτσι 200 χρόνια μετά η Έξοδος εξακολουθεί να μας καλεί σε μία είσοδο στην εθνική αυτογνωσία, πολύ περισσότερο όταν στις μέρες μας οι απειλές είναι πολλές και η ειρήνη στη γειτονιά μας δεν είναι καθόλου δεδομένη». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «ενώ οι προκλήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές, πολλά όμως από τα ζητούμενα παραμένουν τα ίδια, με πρώτο την ενότητα του λαού μας και τη θωράκιση της εθνικής αξιοπρέπειας και αυτοπεποίθησης».

«Σίγουρα», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «πριν από δύο αιώνες η Ελλάδα ήταν ένα μικρό έθνος, δεν είχε καν συγκροτηθεί σε κράτος που ζητούσε με αγωνία τότε τη βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων για να δικαιωθεί ο αγώνας της» και συμπλήρωσε: «Σήμερα είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος με σημαντικό ευρωπαϊκό και διεθνές εκτόπισμα, με απόρθητα σύνορα και με πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις. Με μία δυναμική οικονομία που στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί την κοινωνία, αλλά και με ενωμένους τους πολίτες της.

Αυτή η αναβαθμισμένη θέση, μάς επιτρέπει να είμαστε παρόντες όπου μας χρειάζεται ο Ελληνισμός, κάτι που αποδείξαμε πρόσφατα με την άμεση υποστήριξη μας στην Κύπρο απέναντι στους κινδύνους από τη σύρραξη στο Ιράν, παραμένοντας ένας πυλώνας σταθερότητας σε ένα κόσμο αστάθειας και μία χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά εν μέσω ενός αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος».

«Το Μεσολόγγι», όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, «μας καλεί συνεπώς να σκεφτούμε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες, είναι ζωντανοί οργανισμοί που χρειάζονται φροντίδα, κάτι που σημαίνει και συμμετοχή και ευθύνη».

«Γιατί ας μην ξεχνάμε», υπογράμμισε, «ότι τότε οι ήρωες του 1826 αγωνιστήκαν στο Μεσολόγγι με ότι είχαν, γνωρίζοντας ότι έλεγαν όχι στην ατιμωτική παράδοση, χωρίς μάλιστα να έχουν χρόνο και μέσα για να το υπερασπιστούν».

«Θα έλεγα λοιπόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός, «ότι παρά τις δυσκολίες πραγματοποιούμε και εμείς με τη σειρά μας τη δικιά μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών σε εκείνη των μεγάλων διεκδικήσεων και των υψηλών απαιτήσεων μακριά από το σκοτάδι της τοξικότητας και την καθήλωση της εσωστρέφειας σε μία προσπάθεια ωστόσο που προϋποθέτει και σήμερα ενότητα, σιγουριά και πολιτική ωριμότητα».

«Και αυτό γιατί», όπως είπε, «θα ήταν λάθος στην παρούσα συγκυρία εάν δεν τοποθετούσαμε την χώρα στη μεγάλη εικόνα που την περιβάλλει, μία εικόνα που δυστυχώς προοιωνίζει γεωπολιτικές ανατροπές, οι οποίες απαιτούν αμυντική και διπλωματική εγρήγορση, οικονομικούς τριγμούς που θα μας καλέσουν σε ρεαλιστικές, αλλά απαραίτητες αναπροσαρμογές, ώστε να προσαρμόσουμε την κοινωνία, αλλά και λαϊκιστικές εξάρσεις οι οποίες μόνο με την αντεπίθεση του μετώπου της αλήθειας μπορούν να ηττηθούν» και πρόσθεσε:

«Οι πρόγονοί μας άλλωστε δεν στάθηκαν δίπλα - δίπλα επειδή συμφωνούσαν σε όλα, αλλά γιατί πρόταξαν την γνώση ότι παλεύουν για κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους. Αυτή την αίσθηση του κοινού πεπρωμένου είναι νομίζω αυτό που οφείλουμε τώρα ο ένας στον άλλον και όλοι μαζί στην πατρίδα, μία πυξίδα, ώστε μέσα στα ταραγμένα διεθνή νερά το εθνικό σκάφος να πλέει πάντα ελεύθερο και ποτέ πολιορκημένο».

Ανδρουλάκης: «Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε»

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», κατέληξε.

Φάμελλος: Μοναδική στιγμή της Ιστορίας

Ως μία μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων σε δηλώσεις του.

Και σημείωσε:

«Χαρά της ιστορίας και γη επαγγελμένη, χαρακτήριζε ο Μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς αυτόν τον τόπο, αποδίδοντας όλο το ιστορικό και αξιακό του βάρος. Η θυσία, ο ηρωισμός και η γενναιότητα των ελευθέρων πολιορκημένων αποτελούσε ταυτόχρονα όρκο σε πανανθρώπινα αγαθά όπως είναι η αξία της ζωής, της ελευθερίας της αξιοπρέπειας, αλλά και η κοινή απόφαση για μία κοινωνία που κοιτάει μπροστά».

Αυτά τα πανανθρώπινα αγαθά αποτυπώνονται στις μέρες μας και στις αξίες της κοινωνίας αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Για αυτό απέναντι στη φρίκη του πολέμου, απέναντι στους αποκλεισμούς, εμείς πρέπει να σταθούμε δυνατά στα μηνύματα των Μεσολογγιτών και των Μεσολογγίτισων. Γιατί το Μεσολόγγι και η Ηρωϊκή Έξοδος είναι το αποτύπωμα και το μέτρο και της γενναιότητας και της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας".

Λαμπρή η χθεσινή πομπή κατά την έναρξη των εκδηλώσεων

Με ιδιαίτερη επισημότητα και ιεροπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος ο Αρχιερατικός Εσπερινός για την Κυριακή των Βαΐων, σηματοδοτώντας την έναρξη των κορυφαίων εκδηλώσεων μνήμης.

Το επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων μεταφέρθηκε στους δρόμους της πόλης, όπου ξεδιπλώθηκε η μεγαλειώδης πομπή με 12.000 συμμετέχοντες, που κατέφθασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να αποδώσουν φόρο τιμής.

Η πομπή απέκτησε ξεχωριστό χρώμα και παλμό, με παιδιά και ενήλικες ντυμένους με παραδοσιακές ενδυμασίες, τη συμμετοχή φιλαρμονικών σχημάτων και πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και την παρουσία εκπροσώπων ξένων κρατών.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.