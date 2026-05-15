Μιμή Ντενίση: Γενέθλια-έκπληξη μετά την εκδήλωση για την Έξοδο του Μεσολογγίου

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και ζεστή στιγμή εκτυλίχθηκε χθες βράδυ μετά το τέλος της εκδήλωσης «Έξοδος: Ο Δρόμος προς την Αθανασία», που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, με πρωταγωνίστρια τη Μιμή Ντενίση.

Οι συνεργάτες της γνωστής ηθοποιού και συγγραφέα τής ετοίμασαν μια έκπληξη, προσφέροντάς της τούρτα και θερμές ευχές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς, σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και έντονου χειροκροτήματος.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media διακρίνονται πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο που βρέθηκαν στο πλευρό της Μιμής Ντενίση, ανάμεσά τους η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Σωτήρης Πολύζος, αλλά και συνεργάτες της παραγωγής και της εκδήλωσης.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Έξοδος: Ο Δρόμος προς την Αθανασία», το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική μνήμη και την Έξοδο του Μεσολογγίου, αποσπώντας θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το επίσημο κλίμα έδωσε τη θέση του σε πιο προσωπικές στιγμές, με χαμόγελα, αγκαλιές και ευχές προς τη Μιμή Ντενίση, η οποία εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα της.

Πηγή: skai.gr

