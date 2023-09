Η Μενδώνη εγκαινιάζει το Ρωμαϊκό Στάδιο Πάτρας - Όμοιό του δεν υπάρχει σε άλλη πόλη - Δείτε φωτό Πολιτισμός 15:15, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα η υπουργός Πολιτισμού, μετά από 3 χρόνια εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου. Οι ανασκαφές αποκατάστασης και ανάδειξης του ανασκαμμένου τμήματος κάτω από πολυκατοικίες και κτίρια