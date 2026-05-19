Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον André Azoulay, ανώτερο σύμβουλο του βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ ΣΤ΄ και τον Lahcen Essaadi, υπουργό Χειροτεχνίας και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Μαρόκου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μαρόκου, στη βάση της κοινής μεσογειακής ταυτότητας των δύο χωρών και της ανάγκης καλλιέργειας ενός πεδίου ανταλλαγών, ανεκτικότητας και πλουραλισμού, στη λεκάνη της Μεσογείου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και το Μαρόκο, χώρες με βαθιές ιστορικές ρίζες και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, διαθέτουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ευρέος και ουσιαστικού πλέγματος συνεργειών στον τομέα του πολιτισμού, τόσο σε επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και στον σύγχρονο πολιτισμό και τη χειροτεχνία. Στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα συντήρησης, αποκατάστασης και αναστήλωσης μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και η προοπτική κοινών ανασκαφικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυνατότητα συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού με το Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Μαρόκου, αλλά και στην ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του πολιτισμού.

Παράλληλα, εξετάστηκε η προοπτική διοργάνωσης κοινής έκθεσης με αντικείμενο τις φοινικικές επιρροές στις δύο χώρες, ως ένα πεδίο που μπορεί να αναδείξει τις ιστορικές διαδρομές επικοινωνίας, ανταλλαγών και πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων στον μεσογειακό χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε και για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της χειροτεχνίας, μέσα από την ανταλλαγή πρακτικών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Το Μαρόκο διαθέτει μακραίωνη και ζωντανή παράδοση σε μορφές χειροτεχνίας, όπως η ύφανση χαλιών, η παραδοσιακή ενδυμασία, η κοσμηματοποιία και η κεραμεική. Αντίστοιχα, η ελληνική χειροτεχνία αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο, άρρηκτα συνδεδεμένο με πρακτικές που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Η διαφύλαξη, η αναβίωση και η σύγχρονη αξιοποίησή της συνιστούν στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου Πολιτισμού. Όπως συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η δυνατότητα ανταλλαγών μεταξύ εκπαιδευτικών δομών του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού και αντίστοιχων φορέων του Μαρόκου, καθώς και η δημιουργία προγράμματος δημιουργικής διαμονής και ανταλλαγής (cross-residency) για χειροτέχνες και σχεδιαστές από τις δύο χώρες.

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε, επίσης, στις δυνατότητες συνεργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και στο περιβάλλον τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κινδύνους που αντιμετωπίζουν τόσο η Ελλάδα όσο και το Μαρόκο, όπως η διάβρωση των εδαφών, τα ακραία θερμικά φαινόμενα και η ερημοποίηση. Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με ελληνικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού εξετάστηκαν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και αντίστοιχων φορέων του Μαρόκου, ιδίως στους τομείς της μουσικής, των μουσείων και των παραστατικών τεχνών. Ειδική αναφορά έγινε στο ενδιαφέρον ανάπτυξης επαφών με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης», καθώς και στην προοπτική συνεργασίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με το Μεγάλο Θέατρο του Ραμπάτ, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα.

Στο τέλος της συνάντησης, η Λίνα Μενδώνη πρότεινε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Μαρόκου, το οποίο θα καλύπτει όλα τα προαναφερθέντα πεδία συνεργασίας. Η πρόταση έγινε ασμένως αποδεκτή από τη μαροκινή πλευρά, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών για τη διαμόρφωση ενός σταθερού και πολυεπίπεδου πλαισίου πολιτιστικής συνεργασίας. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη «Μαροκινή Εβδομάδα», η οποία διεξάγεται από τις 19 έως τις 24 Μαΐου στο Πάρκο Κηφισιάς, με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού του Μαρόκου και ιδιαίτερα της πλούσιας παράδοσής του στη χειροτεχνία. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το διεθνές συνέδριο με τίτλο «The Legacy and Promise of Greek and Moroccan Civilizations in a Mediterranean Searching for Meaning».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.