Οι τιμές στις δημοπρασίες έφθασαν στα ύψη χθες, Δευτέρα, στον οίκο Christie's στη Νέα Υόρκη, με νέα ρεκόρ για τους Αμερικανούς ζωγράφους Τζάκσον Πόλοκ και Μαρκ Ρόθκο, τον ρουμανικής καταγωγής γάλλο γλύπτη Κονσταντίν Μπρανκούζι και τον καταλανό ζωγράφο Ζοάν Μιρό.

Ο μήκους τριών μέτρων πίνακας «Number 7A, 1948» του Τζάκσον Πόλοκ (1912-1956) πουλήθηκε για 181,2 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένων των εξόδων της δημοπρασίας.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο ενημέρωσης ARTnews, έγινε έτσι το τέταρτο πιο ακριβό έργο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας αυτού του ζωγράφου του αφηρημένου εξπρεσιονισμού ήταν 61,2 εκατομμύρια δολάρια και χρονολογούνταν από το 2021. Άλλα έργα του έχουν πουληθεί ιδιωτικά μέχρι και 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Μ' αυτό το έργο είναι που ο Τζάκσον Πόλοκ απελευθερώνεται επιτέλους από τους περιορισμούς της παραδοσιακής ζωγραφικής στο καβαλέτο και παράγει έναν από τους πρώτους αληθινά αφηρημένους πίνακες της ιστορίας της τέχνης», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie's.

Η «Δαναΐδα», ένα κεφάλι από μπρούντζο φιλοτεχνημένο γύρω στο 1913 από τον Κονσταντίν Μπρανκούζι (1876-1957) έφθασε τα 107,6 εκατομμύρια δολάρια (έναντι 71,2 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ του και χρονολογούνταν από το 2018).

Το «No. 15 (Two Greens and Red Stripe)» (1964) του Μαρκ Ρόθκο (1903-1970) κατακυρώθηκε για 98,4 εκατομμύρια δολάρια και το «Πορτρέτο της Κυρίας Κ.» του Ζοάν Μιρό (1893-1983) πουλήθηκε για 53,5 εκατομμύρια δολάρια.

Τα προηγούμενα ρεκόρ για τον Αμερικανό (86,9 εκατομμύρια δολάρια) και τον Καταλανό (37 εκατομμύρια δολάρια) χρονολογούνταν από το 2012.

Το Νοέμβριο είχαν ήδη επιτευχθεί μεγάλα ρεκόρ στη Νέα Υόρκη από τον οίκο Sotheby's.

Το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» (1914-1916), έργο του Αυστριακού Γκούσταφ Κλιμτ (1862-1918), που πουλήθηκε για 236,4 εκατομμύρια δολάρια, έγινε το δεύτερο πιο ακριβό έργο που έχει κατακυρωθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Επίσης, ο πιο ακριβός πίνακας που φιλοτεχνήθηκε ποτέ από γυναίκα, μια αυτοπροσωπογραφία της Μεξικανής Φρίντα Κάλο (1907-1954) με τίτλο «Το όνειρο (Το κρεβάτι)» («El sueño (La cama)», 1940), αποκτήθηκε έναντι 54,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

