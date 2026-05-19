Τζάκσον Πόλοκ: Ρεκόρ 181 εκατ. δολαρίων για έργο του σε δημοπρασία

Ένας από τους σημαντικότερους πίνακες του Τζάκσον Πόλοκ πέρασε στην ιστορία της αγοράς τέχνης, καθώς πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη για το εντυπωσιακό ποσό των 181,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το έργο «Number 7A, 1948» βγήκε στο σφυρί από τον οίκο Christie's και κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Ο πίνακας προερχόταν από την ιδιωτική συλλογή του μεγιστάνα Σάμιουελ Ίρβινγκ Νιούχαουζ, ενώ, σύμφωνα με το ARTnews, η πώλησή του τον κατατάσσει πλέον ανάμεσα στα ακριβότερα έργα τέχνης που έχουν πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Το «Number 7A, 1948» θεωρείται κομβικό έργο στην πορεία του Πόλοκ και στην ιστορία του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Με μαύρες σταγόνες χρώματος, κόκκινες πινελιές και μια επιβλητική επιφάνεια που ξεπερνά τα τρία μέτρα, το έργο ανήκει στην περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης διαμόρφωνε την περίφημη τεχνική του drip painting, που αργότερα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εικαστικά ιδιώματα του 20ού αιώνα.

Ο οίκος Christie's περιέγραψε το έργο ως μία από τις πρώτες πραγματικά αφηρημένες ζωγραφικές στιγμές στην ιστορία της τέχνης, υπογραμμίζοντας πως με αυτό ο Πόλοκ απομακρύνθηκε οριστικά από τη συμβατική ζωγραφική του καβαλέτου.

Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Τζάκσον Πόλοκ σε δημοπρασία ήταν τα 61,2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που είχε επιτευχθεί το 2021 για τον πίνακα «Number 17, 1951». Η νέα πώληση σχεδόν τριπλασίασε εκείνο το νούμερο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή θέση του Πόλοκ στην κορυφή της διεθνούς αγοράς τέχνης.

Στην ίδια δημοπρασία ξεχώρισε και το χάλκινο γλυπτό «Danaïde» του Ρουμάνου καλλιτέχνη Constantin Brancusi, το οποίο πουλήθηκε για 107,6 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας επίσης εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

