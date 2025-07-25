Επαναπατρίστηκε από τη Χιλή, ένα πολύτιμο μαρμάρινο θραύσμα του 6ο αιώνα π.Χ., μεγάλης ιστορικής αξίας, από αρχαϊκό ναό της Ακρόπολης.

Πρόκειται για θραύσμα μαρμάρινης σίμης (υδρορρόης), διαστάσεων 8,2Χ11,4 εκ., που διατηρεί το άνω τμήμα εγχάρακτης διακόσμησης ανθεμίου, πλαισιωμένου από άνθη λωτού.

Το μαρμάρινο θραύσμα βρισκόταν στην κατοχή Χιλιανού πολίτη και σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένειά του το κατείχε από τη δεκαετία του 1930, με την πληροφορία ότι προέρχεται από την Ακρόπολη.

Στις αρχές του έτους επικοινώνησε με την Ελληνική Πρεσβεία στο Σαντιάγο και γνωστοποίησε την επιθυμία του να το επιστρέψει στην Ελλάδα, «συγκινημένος, όπως είπε, από τον δίκαιο αγώνα της χώρας μας να ανακτήσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο».

Το πολύτιμο θραύσμα επέστρεψε ήδη στην Ελλάδα και παραδόθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών.

Η εξέτασή του οδήγησε στην απόδοσή του σε αρχαϊκό ναό ιδρυμένο στον ιερό βράχο της Ακρόπολης Αθηνών. Πιθανόν του Εκατόμπεδου, όπως αναφέρεται σε αρχαίες επιγραφές, που ανεγέρθηκε επί Πεισιστράτου, γύρω στα 570-550 π.Χ.

Πηγή: skai.gr

