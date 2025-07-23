Αντίο, θρυλικέ «Πρίγκιπα του Σκότους»

Σε ηλικία 76 ετών, ο παγκόσμιος θρύλος της rock, Όζι Όζμπορν, άφησε χθες την τελευταία του πνοή, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που διαμόρφωσε τη σύγχρονη μουσική ιστορία. Γεννημένος στο βιομηχανικό Μπέρμιγχαμ, προερχόμενος από εργατική οικογένεια, ο Όζι αντιμετώπισε από μικρός σοβαρές δυσκολίες: φτώχεια, σεξουαλική κακοποίηση σε ηλικία μόλις 11 ετών και εμπλοκή με τον νόμο.

Το φαινόμενο Black Sabbath και η επανάσταση της heavy metal

Όλες αυτές οι σκληρές εμπειρίες αποτυπώθηκαν στη μουσική του. Με τους Black Sabbath, ο Όζμπορν έφερε ριζική ανατροπή στη βρετανική rock. Το ομώνυμο άλμπουμ τους το 1970 χαρακτηρίστηκε ως το "Big-Bang της heavy metal", πυροδοτώντας ένα εντελώς νέο, ορμητικό μουσικό είδος που παρέσυρε το ακροατήριο. Τη χρονιά εκείνη ακολούθησε το εμβληματικό "Paranoid", με διαχρονικά κομμάτια όπως τα "Paranoid”, "Iron Man” και "War Pigs”. Τα δύο αυτά άλμπουμ θεωρούνται μέχρι σήμερα από τα καλύτερα στην ιστορία της rock/metal και ανέβηκαν ψηλά στα charts, επιτυγχάνοντας και σαρωτική κριτική αποδοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ιστορικά άλμπουμ γράφτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, με το "Paranoid" να ηχογραφείται σε μόλις λίγα 24ωρα – μια αυθόρμητη στιγμή έμπνευσης που άλλαξε τα δεδομένα στον παγκόσμιο ήχο.

Σόλο διαδρομή και προσωπικές δοκιμασίες

Μετά από μια θρυλική πορεία με τους Black Sabbath, το συγκρότημα αποφάσισε να απομακρύνει τον Όζμπορν το 1979 λόγω της εξάρτησής του από ουσίες και του ασταθούς τρόπου ζωής του. Παρόλα αυτά, ο Όζι ξεκίνησε σόλο καριέρα με τεράστια επιτυχία, με χαρακτηριστικό το "Blizzard of Ozz", το οποίο έγινε πέντε φορές πλατινένιο.

Κορυφαία – κι αμφιλεγόμενη – στιγμή της προσωπικής του πορείας υπήρξε το περιστατικό στην Αϊόβα το 1982, όταν – όπως ο ίδιος έχει πει, "δεν θυμάται καθόλου" – δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας στη σκηνή, νομίζοντας πως ήταν ψεύτικη. Το γεγονός αυτό προστέθηκε στη συλλογή με τις ακραίες στιγμές μιας καριέρας γεμάτης υπερβολές και μύθους.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του '80, ο Όζμπορν βρέθηκε ξανά στη φυλακή, αυτή τη φορά για απόπειρα επίθεσης κατά της πρώτης του συζύγου, Σάρον, υπό την επήρεια αλκοόλ. Με τον καιρό, όμως, κατάφερε να απεξαρτηθεί και να σταθεροποιήσει την προσωπική του ζωή.

Παγκόσμια αναγνώριση και τηλεοπτική επιτυχία

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το reality "The Osbournes" έφερε τον μουσικό και την οικογένειά του στην καθημερινότητα εκατομμυρίων τηλεθεατών παγκοσμίως, αναδεικνύοντας μια ανθρώπινη πλευρά του "Prince of Darkness". Ο Όζμπορν τιμήθηκε με πληθώρα διακρίσεων, όπως η ένταξή του στο Rock And Roll Hall Of Fame και στο Βρετανικό Music Hall of Fame.

Μια τελευταία ένδοξη επανασύνδεση

Το 2013, οι Black Sabbath, με νέο ντράμερ τον Μπραντ Γουίλκ, επανενώθηκαν για το άλμπουμ "13". Όμως τα επόμενα χρόνια, η υγεία του Όζι παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λόγω Πάρκινσον και άλλων παθήσεων, που σταδιακά τον οδήγησαν μακριά από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Στις 5 Ιουλίου 2025, η αυθεντική σύνθεση του συγκροτήματος ανέβηκε για τελευταία φορά μαζί στη σκηνή, στη συναυλία "Back to the Beginning" στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσική εμπειρία σε 40.000 θεατές. Ο Όζμπορν, καθισμένος σε θρόνο-νυχτερίδα, ερμήνευσε κομμάτια που καθόρισαν ολόκληρες γενιές, συγκλονίζοντας το κοινό τόσο με τη φωνή όσο και με την ψυχή του.

"Είμαι ξαπλωμένος εδώ και έξι χρόνια, δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου", είπε συγκινημένος, αποχαιρετώντας όσους τον ακολούθησαν στον αινιγματικό και ασυμβίβαστο βίο του.

Ένας πραγματικός θρύλος, ο Όζι Όζμπορν, πέρασε πλέον στην αθανασία της παγκόσμιας μουσικής μνήμης.

Πηγή: Deutsche Welle

