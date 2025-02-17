Kρήτη: Οι νέοι της κρατούν την παράδοση ζωντανή

Η παράδοση της Κρήτης χάνεται στους αιώνες.

Ήθη και έθιμα έχουν διαμορφώσει τον πυρήνα της ζωής των Κρητικών και μένουν άσβεστα αφού οι νέοι εδώ βάζουν τα δυνατά τους για να τα κρατήσουν ζωντανά.

Η Κρήτη τιμά τις ρίζες της με μαντινάδες, λύρα και χορό.

«Έχω σπουδάσει οικονομικά αλλά με κέρδισε ο χορός οπότε από το 2018 και μετά δεν έχω σταματήσει ούτε μια χρονιά να χορεύω», αναφέρει η Ανδριάνα Μιχαλάκη, δασκάλα παραδοσιακών κρητικών χορών μιλώντας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ .

Προσθέτει πως ειδικά τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί νέοι ασχολούνται με τα κρητικά, την παράδοση και τους χορούς της, δίνοντας το «παρών» σε γλέντια και φοιτώντας σε σχολές χορού για να διδαχθούν τους παραδοσιακούς κρητικούς χορούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.