Το γλυπτό με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από τον Νίκο Φλώρο, παρουσιάσθηκε σήμερα στην Αιώνια Πόλη. Το έργο τέχνης τοποθετήθηκε στην είσοδο του ναού του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, ο οποίος ανήκει στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ιταλίας.

Ο γνωστός γλύπτης επέλεξε να χρησιμοποιήσει χάλυβα για το έργο του, διότι πρόκειται για υλικό το οποίο δεν φθείρεται από το πέρασμα του χρόνου. Ζυγίζει περίπου πεντακόσια κιλά, και μετά από τη Βενετία και τη Ρώμη, η ατσάλινη «Ντιβίνα» -όπως οι Ιταλοί «βάπτισαν» τη θρυλική υψίφωνό μας- πρόκειται να συνεχίσει το ταξίδι της για το Παρίσι, τη Βιέννη, τη Λισαβόνα και τη Νέα Υόρκη. Τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού είχαν γίνει πριν δυο μήνες στη Βενετία, στην πλατεία του θεάτρου «Λα Φενίτσε», όπου η μοναδική αυτή καλλιτέχνις είχε τραγουδήσει σε σειρά έργων.

Επιθυμία του καλλιτέχνη είναι το έργο του να παρουσιαστεί, στη συνέχεια, και στο ελληνικό κοινό. Στη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της πρεσβείας μας στην Ιταλία, συμμετείχαν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο Mητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος, η πρέσβης μας στη Ρώμη, Ελένη Σουρανή και η πρέσβης της χώρας μας παρά το Βατικανό, Κάτια Γεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

