ΗΠΑ: Απεβίωσε ο συγγραφέας του «Γλυκού πεπρωμένου» Ράσελ Μπανκς

Ο πολυβραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας Ράσελ Μπανκς, από τα μεγάλα ονόματα της σύγχρονης πεζογραφίας, γνωστός για την απεικόνιση της εργατικής τάξης στα έργα του, απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο συγγραφέας του «Γλυκού πεπρωμένου» άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στην κωμόπολη Κιν, στα βόρεια της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η συγγραφέας Τζόις Κάρολ Όουτς.

very sad news that a great American writer, Russell Banks, beloved friend of so many, passed away peacefully last night in his home in upstate NY. I loved Russell & loved his tremendous talent & magnanimous heart. "Cloudsplitter"--his masterpiece. but all his work is exceptional