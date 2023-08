«Η Κάλλας στο Ηρώδειο»: Οι ιστορικές εμφανίσεις της Μαρία Κάλλας στο Ηρώδειο αναβιώνουν σε ένα γκαλά όπερας Πολιτισμός 11:35, 24.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το επετειακό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννηση της Μαρία Κάλλας κορυφώνεται με ένα μεγάλο Γκαλά Όπερας με τίτλο Η Κάλλας στο Ηρώδειο, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού