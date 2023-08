«Τρωάδες» του Ευριπίδη: Στο Κιλκίς με ελεύθερη είσοδο Πολιτισμός 16:20, 22.08.2023 linkedin

Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Πιατάς, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Μαρίζα Τσάρη, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Λουκία Βασιλείου με έναν εξαιρετικό 20μελή θίασο ηθοποιών, ενώ στο ρόλο του Ποσειδώνα είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ενώ τον ρόλο της Εκάβης ενσαρκώνει η Ρούλα Πατεράκη