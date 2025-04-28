Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η μάστιγα της ληστείας

Η ληστεία υπήρξε ένα από τα πιο επίμονα κοινωνικά φαινόμενα του 19ου αιώνα, σημαδεύοντας την ελληνική ύπαιθρο για δεκαετίες. Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, οι κλέφτες και οι αρματολοί συχνά εναλλάσσονταν μεταξύ ηρωισμού και παρανομίας, ενώ η ληστεία εξελίχθηκε σε πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα.

Ο Δημήτρης Μαλέσης, ιστορικός και διδάσκων Νεότερη Ελληνική Ιστορία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, καλεσμένος στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε αναλύει τις ρίζες της ληστείας, τις πολιτικές διαστάσεις του φαινομένου και τον ρόλο που έπαιξε στην ελληνική κοινωνία και πολιτική σκηνή του 19ου αιώνα.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

