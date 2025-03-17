Άγνωστο έργο του Τζον Κόνσταμπλ πωλήθηκε έναντι 320.000 λιρών σε δημοπρασία

Άγνωστο μέχρι τώρα έργο ενός από τους πιο γνωστούς τοπιογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου πωλήθηκε έναντι 320.000 λιρών Αγγλίας σε δημοπρασία, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις.

Το έργο του Τζον Κόνσταμπλ με τίτλο «Dedham Vale looking towards Langham» πωλήθηκε σε δημοπρασία από οίκο στο βόρειο Γιορκσερ το Σάββατο, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτιμώμενη τιμή των 150.000-200.000 λιρών Αγγλίας.

Το έργο, το οποίο πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε μεταξύ 1809-1814, φυλασσόταν σε ιδιωτική οικογενειακή συλλογή προτού διατεθεί προς πώληση από τον Tennants Auctioneers, σύμφωνα με το BBC.

Η Τζέιν Τέναντ, διευθύντρια του οίκου είπε ότι η ανακάλυψη του πίνακα ήταν πηγή «μεγάλου ενθουσιασμού» στον κόσμο των δημοπρασιών.

Ο ζωγράφος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών το 1837, έζησε και ζωγράφιζε στην κοιλάδα του Ντένταμ στα σύνορα του Έσσεξ και του Σάφολκ και είναι γνωστός για τις απεικονίσεις τοπίων.

Είναι περισσότερο γνωστός για την ελαιογραφία του 1821« The Hay Wain» που προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο της τέχνης αφού κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο στο Salon Paris το 1824.

Ο πίνακας «Dedham Vale looking towards Langham» με διαστάσεις 30 επί 38 εκατοστά πιστεύεται ότι είναι η βάση της ελαιογραφίας του ζωγράφου «Dedham Vale», η οποία ολοκληρώθηκε το 1825 και αποτελεί μέρος της μόνιμης συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης της Σκωτίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

