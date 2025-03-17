«O Αστερίξ στη Λουζιτανία»: Έρχεται νέο κόμικ με τις περιπέτειες του Γαλάτη ήρωα

«O Αστερίξ στη Λουζιτανία», η δεύτερη περιπέτεια δια χειρός του σκιτσογράφου Fabcaro, θα είναι το 41ο κόμικ με πρωταγωνιστή τον Γαλάτη ήρωα, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος εκδότης του.

Η ιστορία θα έχει αναφορές στο κόμικ του 1971 με τίτλο «Η Κατοικία των Θεών», που έφερε την υπογραφή των εκλιπόντων δημιουργών του, των Ρενέ Γκοσινί και Αλμπέρ Ουντερζό.

«Ήθελα μια χώρα με λιακάδα, όπου δεν θα έχει ξαναβρεθεί ο Αστερίξ», εξήγησε ο Fabcaro.

Την εποχή που διαδραματίζεται το κόμικ -44 χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού Χριστού- η Ρώμη υπό τον Ιούλιο Καίσαρα έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο τμήμα του παλαιού κόσμου, περιλαμβανομένης όλης της Γαλλίας εκτός από το χωριό του Αστερίξ.

Για τους Ρωμαίους, η κατάκτηση της αρχαίας Πορτογαλίας αντιπροσωπεύει έναν τρόπο πρόσβασης στα πλούσια αποθέματα χρυσού και κασσίτερου της χώρας, σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Μανουέλ Νεβ, όπως αναφέρεται από τις εκδόσεις Αλμπέρ Ρεν.

Το νέο αυτό κόμικ αναμένεται να έχει απήχηση στην πορτογαλική κοινότητα της Γαλλίας.

«Όταν είπα στον εκδότη μου ότι η δράση θα τοποθετείται στην Πορτογαλία μου απάντησε: 'Α, αυτό θα τους χαροποιήσει, γιατί είναι αρκετός καιρός που ζητάνε ένα τέτοιο κόμικ», σχολίασε ο Fabcaro.

Θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου, αρχικά στα γαλλικά, σε πέντε εκατομμύρια αντίτυπα και έπειτα σε 18 άλλες γλώσσες του κόσμου.

Από τότε που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά οι περιπέτειες του Αστερίξ τα ομότιτλα κόμικς έχουν πουλήσει περίπου 400 εκατομμύρια αντίτυπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

