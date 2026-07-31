Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: H ανάπτυξη της μουσικής τον 19ο αιώνα – Μέρος Β’

Πώς η Ελλάδα του 19ου αιώνα κατάφερε να εμπνεύσει μεγάλους Ευρωπαίους συνθέτες; Γιατί η εκκλησιαστική πολυφωνία δίχασε τους πιστούς, πώς η Πάτρα εξελίχθηκε στο πρώτο μεγάλο μουσικό κέντρο του ελληνικού κράτους και πώς το Ωδείο Αθηνών έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης μουσικής παιδείας;

Ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός, θεολόγος και συγγραφέας, στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε μας ξεναγεί στη μουσική Ελλάδα του 19ου αιώνα και στον δημιουργικό διάλογό της με την Ευρώπη.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

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Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

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Πηγή: skai.gr

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