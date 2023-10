Frieze London 202: Η Gagosian παρουσιάζει για πρώτη φορά τους «μυστικούς κήπους» του Ντάμιεν Χιρστ Πολιτισμός 14:02, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

56

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Διασημότητες όπως η Florence Pugh, ο Stormzy και ο Rami Malek, αλλά και μεγάλοι συλλέκτες ήταν ανάμεσα στους VIP καλεσμένους της έκθεσης