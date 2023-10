Εθνικό Θέατρο: Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος σκηνοθετεί την «Ορέστεια» στην Επίδαυρο Πολιτισμός 14:50, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης ανεβάζει για πρώτη φορά την εμβληματική τριλογία του Αισχύλου