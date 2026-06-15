Ένα υπέροχο θαλασσινό ταξίδι πολιτισμού, στα κύματα της ελληνικής παράδοσης «ξεδιπλώθηκε» χθες, στην πλατεία Κοραή, του Πειραιά, όπου οι «Χοροί της Θάλασσας», τη μετέτρεψαν σε έναν ζωντανό χώρο πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας, στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2026.

Μέσα από ρυθμούς, χρώματα και παραδοσιακές φορεσιές από κάθε γωνιά της χώρας, δεκαεπτά πολιτιστικοί σύλλογοι, αδελφότητες, ενώσεις και χορευτικά τμήματα ένωσαν τις παρουσίες τους σε μια κοινή γιορτή πολιτισμού. Η πλατεία «πλημμύρισε» από εικόνες που ανέδειξαν τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης και τη διαχρονική της σχέση με τη θάλασσα.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό χορών, όπου νησιωτικές και ηπειρωτικές παραδόσεις συναντήθηκαν, δημιουργώντας μια ενιαία αφήγηση για την αστείρευτη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Στους «Χορούς της Θάλασσας» συμμετείχαν: το Τμήμα Πειραιά Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο Σύνδεσμος των Απανταχού Μηλίων "Η Αγία Σοφία" , η Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου "Η Δήμητρα", η Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, οι "Δροσουλίτες" Σωματείο για την Κρητική Ιστορία, Παράδοση & Λαογραφία, ο Ηγέχορος Πειραιά, η Ένωση Καλυμνίων Αττικής, ο Δήμος Ύδρας, η Πανελλήνια Ένωση Λερίων "Η Παναγιά του Κάστρου", η Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς Αθηνών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πειραιά "Εν Πειραιεί", η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά "Η Ομόνοια", το Λύκειο των Ελληνίδων, ο Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, η Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων και η Ένωση Απανταχού Μανιατών "Η Μάνη".

Με τους «Χορούς της Θάλασσας» ολοκληρώθηκαν οι εφετινές εκδηλώσεις των Ημερών Θάλασσας, του σημαντικού θεσμού της πόλης του Πειραιά, που κάθε χρόνο αναδεικνύει τη ναυτική ταυτότητα, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια της πόλης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Οι “Χοροί της Θάλασσας” έκλεισαν με τον πιο όμορφο τρόπο τις εφετινές “Ημέρες Θάλασσας”, έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον Πειραιά. Η μεγάλη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από κάθε γωνιά της Ελλάδας και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου, ανέδειξαν τη δύναμη της παράδοσης να ενώνει ανθρώπους και τόπους. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων και ιδιαίτερα τους συλλόγους που κράτησαν ζωντανές τις παραδόσεις μας, μεταφέροντας μηνύματα πολιτισμού, συνεργασίας και δημιουργίας. Ο Πειραιάς θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα και τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης μας».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, δήλωσε : «Οι Χοροί της Θάλασσας, αυτό το μεγάλο θαλασσινό αντάμωμα, αποτέλεσε ένα μοναδικό χορευτικό ταξίδι στα κύματα της ελληνικής παράδοσης. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ημέρες Θάλασσας, που κάθε χρόνο αναδεικνύουν τη βαθιά σχέση της πόλης με τη θάλασσα, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να τιμήσουμε τις ρίζες μας, να αναδείξουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα και να μοιραστούμε τη χαρά της δημιουργίας με κατοίκους και επισκέπτες».

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος της οργανωτικής επιτροπής των «Ημερών Θάλασσας» και σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κυρίμης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συλλόγους για τη συμμετοχή τους στους Χορούς της Θάλασσας.

Τους «Χορούς της Θάλασσας» παρουσίασε η δημοσιογράφος και Προϊσταμένη του Τμήματος Τύπου του Δήμου Πειραιά Μαίρη Βλαχάκου.

Για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της European Maritime Day (E.M.D.).

Αναλυτικά το πρόγραμμα, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

www.imeresthalassas.gr

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