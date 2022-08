Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του «Γητευτή των Αλόγων», Νίκολας Έβανς

Ο Έβανς αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σάρλοτ και τέσσερα παιδιά: τη Φίνλεϊ, τη Λόρεν, τον Μαξ και τον Χάρι.

Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του μπεστ σέλερ The Horse Whisperer (Ο γητευτής των αλόγων), Νίκολας Έβανς. Σύμφωνα με δήλωση των United Agents ο «πολύ αγαπημένος» συγγραφέας πέθανε μετά από καρδιακή προσβολή την Τρίτη.

«Έζησε μια πλήρη και ευτυχισμένη ζωή, στο σπίτι του στις όχθες του ποταμού Dart στο Ντέβον», αναφέρουν.

Το μυθιστόρημα του Έβανς το 1995 The Horse Whisperer πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε το νούμερο ένα μπεστ σέλερ σε 20 χώρες. Έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και έγινε ταινία, με πρωταγωνιστή, παραγωγό και σκηνοθέτη τον Robert Redford.

Ο μυθιστοριογράφος, ο οποίος ήταν επίσης βραβευμένος ντοκιμαντερίστας, συνέχισε γράφοντας τέσσερα ακόμη μυθιστορήματα: The Loop, The Smoke Jumper, The Divide και The Brave.

Γεννημένος το 1950 στο Worcestershire, ο Έβανς σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αρχικά εργαζόταν ως δημοσιογράφος στο Evening Chronicle στο Newcastle.

Το 2008, ο Έβανς και η σύζυγός του, η τραγουδίστρια Σάρλοτ Γκόρντον Κάμινγκ, πέρασαν μια σοβαρή περιπέτεια υγείας αφού έφαγαν κατά λάθος δηλητηριώδη μανιτάρια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στα Highlands της Σκωτίας. Και οι δύο έπρεπε να κάνουν μεταμόσχευση νεφρού.

Διαγνώστηκε επίσης με κακοήθη καρκίνο του δέρματος ενώ έγραφε το The Horse Whisperer το 1994.

Ο Έβανς αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σάρλοτ και τέσσερα παιδιά: τη Φίνλεϊ, τη Λόρεν, τον Μαξ και τον Χάρι.

