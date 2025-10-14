Μπορεί μία ανακοίνωση να προκαλέσει ενθουσιασμό εις την τρίτη ή και εις την τετάρτη στους Έλληνες φαν της ξένης, εναλλακτικής και πειραματικής μουσικής σκηνής;

Μπορεί είναι η απάντηση, όταν αυτή η ανακοίνωση περιλαμβάνει την είδηση της άφιξης δύο σπουδαίων καλλιτεχνών στη χώρας μας μέσα σε διάστημα πέντε ημερών. Στις 21 Ιουνίου του 2026, ο μοναδικός David Byrne, ηγέτης και εμπνευστής των Talking Heads, επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens Festival και του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στις 25 του ίδιου μήνα, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Gorillaz, το μουσικό εγχείρημα του Damon Albarn, με τους θιασώτες τους σε όλο το πλανήτη, να παραληρούν σε κάθε τους εμφάνιση.

Ένα ονειρικό διήμερο για χιλιάδες Έλληνες κάθε ηλικίας, αφού οι Talking Heads ξεκίνησαν τη δράση τους το 1975, ενώ οι Gorillaz συνεχίζουν ως σήμερα, καλύπτουν δηλαδή μία μουσική γκάμα πέντε δεκαετιών. Και υπάρχει και κάτι ακόμη που ενώνει τους δύο καλλιτέχνες, τον 73χρονο David Byrne και τον 57χρονο Damon Albarn, πέραν των μουσικών τους πειραματισμών γύρω από την post punk και την alternative. Αμφότεροι είναι δημιουργοί όχι απλά μίας μεγάλης και τρανής μπάντας, αλλά πολλών μουσικών project.

O David Byrne

Ο David Byrne δημιούργησε στα μέσα της δεκαετίας του '70 τους Talking Heads, ένα πειραματικό new wave / post punk συγκρότημα, σε μία εποχή που οι Αμερικάνοι έδιναν μάχη για να πλησιάσουν τους πρωτοπόρους στην εναλλακτική μουσική βιομηχανία, Βρετανούς. O Μπερν, βέβαια, είχε σκωτσέζικο αίμα και αυτό έδωσε ένα τεράστιο πλεονέκτημα στην μπάντα του, που κατάφερε να ξεφύγει από τα αμερικανικά σύνορα πολύ γρήγορα. Το 1977, το τραγούδι Psycho Killer, ήταν αρκετό για να δημιουργήσει παγκόσμια μουσική έκρηξη και να τους κάνει γνωστούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το 1991 οι Talking Heads έβαλαν στοπ στη δημιουργική τους δράση, αλλά ο Byrne ήταν ασταμάτητος, καθώς συνέχισε μια πολυσχιδή και πειραματική σόλο καριέρα, εξερευνώντας διαφορετικά μουσικά είδη και πολιτισμούς. Συνδύασε ροκ, world music, ηλεκτρονική και art pop, διατηρώντας το χαρακτηριστικό του ύφος. Το 1992 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Uh-Oh, εμπνευσμένο από λατινοαμερικανικούς ρυθμούς, ενώ το Feelings (1997) ενσωμάτωσε ηλεκτρονικά στοιχεία. Ξεχωριστή είναι η συνεργασία του με τον Brian Eno στο Everything That Happens Will Happen Today (2008), ένα άλμπουμ που επανασύνδεσε δημιουργικά το ντουέτο μετά το My Life in the Bush of Ghosts (1981). Ο Byrne συνεργάστηκε επίσης με καλλιτέχνες όπως η St. Vincent στο Love This Giant (2012), όπου συνδύασαν κιθάρες, φωνές και πνευστά σε ένα πρωτότυπο μίγμα art pop. Τα τελευταία χρόνια ξεχώρισε με το project και την παράσταση American Utopia, που αναδείχθηκε σε διεθνές καλλιτεχνικό φαινόμενο.

Στις 25 Ιουνίου του 2026, η έτερη μουσική ιδιοφυία, ο Damon Albarn, θα «συστηθεί» στο ελληνικό κοινό - με μεγάλη καθυστέρηση η αλήθεια είναι - ως frontman των Gorillaz, μίας fictional μπάντας τεσσάρων γορίλων, με εκατομμύρια φίλους σε όλον τον πλανήτη. O Albarn, βέβαια, όταν τραγουδούσε ότι στις ελληνικές παραλίες γίνεται χαμός και πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία και όταν όλα τα αγοράκια έπαιζαν ηλεκτρονικό ποδόσφαιρο υπό τους ήχους του Song2, δεν είχε σκαρφιστεί ακόμη τους Gorillaz. Ήταν απλά ο τραγουδιστής ενός άλλου τεράστιου και παγκόσμιας φήμης συγκροτήματος, των Blur, σε μία εποχή που η britpop (στα 90's) ήταν δίχως άλλο, σούπερ μόδα!

Και τι έκανε ο Albarn στον ελεύθερό του χρόνο, κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του '90; Αποφάσισε να δημιουργήσει μία ακόμη μπάντα, που θα παίζει διαφορετική μουσική και θα αποτελείται όχι από ανθρώπους, αλλά από γορίλες καρτούν! Και αυτή η μπάντα, όχι μόνο σάρωσε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, αλλά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στo Spotify και το Youtube, έχοντας δημιουργήσει μία μεγάλη κοινότητα φίλων των τεσσάρων ανθρωποειδών.

Απαιτείται υψηλό μουσικό IQ για μπορείς να διαχειρίζεται δύο τεράστιες μπάντες, τόσο διαφορετικές μουσικά και να είναι και δύο κορυφαίες στο είδους τους. Οι Gorillaz παίζουν μεγαλογχολική πειραματική ηλεκτρονική μουσική, σε συνδυασμό όμως με όργανα συνεργαζόμενων καλλιτεχνών. Οι συναυλίες τους είναι ένα αξέχαστο σόου για όσους τις έχουν παρακολουθήσει και ευτυχώς σε κάποιους μήνες, οι χιλιάδες Έλληνες φαν τους, θα έχουν την τύχη να ζήσουν μία από κοντά.

