Εδώ και αιώνες, το «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» του Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ γοητεύει το κοινό, λόγω της τεχνικής αρτιότητας, της ατμόσφαιρας αλλά και του μυστηρίου που συνοδεύει τον πίνακα: Ποιο είναι το κορίτσι που απεικονίζεται, η μούσα του Βερμέερ;

Το έργο υπολογίζεται ότι έχει ζωγραφιστεί γύρω στο 1665 και είναι υπογεγραμμένο ως "IVMeer". Τώρα, υστέρα από 360 χρόνια, ένας ιστορικός τέχνης ισχυρίζεται ότι έλυσε το μυστήριο του πίνακα, αποκαλύπτοντας την πραγματική ταυτότητα του κοριτσιού.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Βερμέερ: Μια ζωή που έχει χαθεί και έχει βρεθεί», ο Βρετανός ιστορικός τέχνης, Άντριου Γκρέιαμ-Ντίξον, το κορίτσι είναι η 12χρονη κόρη ενός ζευγαριού θρησκόληπτων Ολλανδών, για τους οποίους εργαζόταν ο Βερμέερ εκείνη την περίοδο.

Οι Πίτερ Κλάεζσουν φαν Ράιφεν και Μαρία ντε Κνουίτ ζούσαν στο Ντελφτ και ανήκαν σε μια ριζοσπαστική χριστιανική σέκτα γνωστή ως Διαμαρτυρόμενοι (Remonstrants).

Εκείνη την εποχή, το κίνημα είχε απαγορευτεί σε όλη την Ολλανδία.

Εκτός από το ότι ήταν Διαμαρτυρόμενη, η Μαρία - η οποία ήταν και η κύρια προστάτιδα του Βερμέερ - ήταν επίσης μέρος μιας ακόμη πιο ριζοσπαστικής ομάδας της εποχής, τα μέλη της οποίας ήταν γνωστά ως Κολεγιακοί.

Η κόρη τους ονομαζόταν Μαγκνταλένα και το κοριτσάκι ήταν πιθανότατα ντυμένο ως η Μαρία Μαγδαληνή, πιστή ακόλουθος του Ιησού, μια μορφή που οι Διαμαρτυρόμενοι θαύμαζαν και προσπαθούσαν να μιμηθούν στη ζωή τους.

«Αυτή (η Μαγκνταλένα) θα ήταν 12 ετών το φθινόπωρο του 1667 και θα είχε επισημοποιήσει τη δέσμευσή της στον Χριστό σε αυτή την ηλικία», ισχυρίστηκε ο Γκράχαμ-Ντίξον.

Στον πίνακα, το κορίτσι «στρέφεται, με τόσο βάθος συναισθημάτων, στον Ιησού Χριστό», είπε ο ιστορικός.

Το έργο βρίσκεται στη συλλογή του Μαουριτσχάους, στη Χάγη, από το 1902

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε πίνακας του Ολλανδού ζωγράφου, ο οποίος μεγάλωσε επίσης ως Διαμαρτυρόμενος και Κολλεγιακός, «ήταν εμπνευσμένος από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που αγαπούσε η Μαρία ντε Κνούιτ και όσοι ήταν κοντά της, στους οποίους περιλαμβανόταν και ο ίδιος ο Βερμέερ».

Διαφωνούν ιστορικοί και… Χόλιγουντ

Η άποψη του Βρετανού ιστορικού τέχνης δεν έχει γίνει αποδεκτή από άλλους συναδέλφους του αλλά και τη μυθοπλασία του Χόλιγουντ.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Τρέισι Σεβαλιέ το 2003, το «κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» (την υποδύεται η Σκάρλετ Γιόχανσον) είναι μία υπηρέτρια στο σπίτι του Βερμέερ και μάλιστα καταλήγει να έχει μια ρομαντική σχέση μαζί του.

Η Ρουθ Μίλινγκτον, συγγραφέας του βιβλίου «Μούσα: Αποκαλύπτοντας τις κρυφές μορφές πίσω από τα αριστουργήματα της τέχνης», θεωρεί πως το έργο δεν απεικονίζει ένα πραγματικό πρόσωπο.

«Η γοητεία του πίνακα έγκειται στο μυστήριο της μούσας», δήλωσε στην Daily Mail. «Δεν πρόκειται για ένα πορτρέτο κάποιου αναγνωρίσιμου προσώπου, αλλά για ένα "tronie" δηλαδή μια φανταστική φιγούρα. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την τέχνη ως καθαρά βιογραφική, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα» τονίζει.

«Για παράδειγμα, το πραγματικό μοντέλο της Μόνα Λίζα ήταν στην πραγματικότητα ο βοηθός στο στούντιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, αλλά ο πίνακας δεν προορίζεται να διαβαστεί ως ένα άμεσο πορτρέτο του!

«Οι καλλιτέχνες μας κάνουν να μαντεύουμε, αυτό είναι που μας κάνει να επιστρέφουμε για να δούμε το Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» είπε χαρακτηριστικά.

