Βασίλης Βαγιάννης: Ο ζωγράφος που «ζωντανεύει» την ομορφιά της ζωής με χρώματα

Ο διακεκριμένος ζωγράφος, Βασίλης Βαγιάννης, επιστρέφει με ατομική έκθεση στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Πολεμικό Μουσείο, στις 17-18 και 19 Οκτωβρίου 2025 (10:00-22:00). Ήταν Οκτώβρης του 1952. Ψηλά, ένα παραδοσιακό σπίτι σε καλντερίμι, κατάφυτοι λόφοι με ελαιώνες, ο Μεσαγρός στα γαλήνια νερά του κόλπου της Γέρας στη Μυτιλήνη συνιστούσαν το πρώτο σκηνικό των παιδικών του χρόνων.

Σε μικρή ηλικία, όταν εγκαταστάθηκε η οικογένειά του στην Αθήνα, ξεκίνησε η σχέση του με τη ζωγραφική. Τα πρωτόλεια έργα του έγιναν σε χαρτόνια, όστρακα και ξύλινες επιφάνειες. Όταν τέλειωσε το Λύκειο πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε Φυσική, Χημεία και Οικολογία, φοιτώντας παράλληλα στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Για τον ίδιο, η ζωγραφική δεν είναι απλώς τέχνη, αλλά τρόπος ύπαρξης. Κάθε πίνακας είναι μια εξομολόγηση. Ίσως γι’ αυτό τα έργα του προκαλούν τόσο έντονη συναισθηματική αντίδραση. Χρώματα που «συγκρούονται», σκιές που μαλακώνουν, πρόσωπα που κοιτούν προς τα μέσα. Είναι τέχνη βαθιά εσωτερική, απαλλαγμένη από εντυπωσιασμούς.

Ο διακεκριμένος ζωγράφος πραγματοποίησε την πρώτη ατομική έκθεσή του στο Παρίσι, το 1974. Στη συνέχεια ακολούθησαν 50 περίπου ατομικές εκθέσεις σε πόλεις των ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Ντιτρόιτ), του Καναδά (Τορόντο), της Γερμανίας (Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη, Φρανκφούρτη), της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος), στο Παρίσι, στο Λονδίνο και σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει λάβει μέρος και σε ομαδικές εκθέσεις. Έχει, επίσης, αποσπάσει επιδοκιμαστικές κριτικές και βραβεία. Σκηνογράφησε παραστάσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στη Γαλλία και σε Δήμους της Αττικής. Έχει βιογραφηθεί από τρεις εγκυκλοπαίδειες τέχνης, μεταξύ των οποίων, «Οι Έλληνες Ζωγράφοι» των εκδόσεων ΜΕΛΙΣΣΑ. Το 2003 έγινε δεκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού ως μέλος του επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

Οι γνώσεις του στην εικαστική τέχνη συμπληρώθηκαν με επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και με τη μελέτη της παραδοσιακής τέχνης σε 27 χώρες όπως η Κίνα, το Μεξικό, η Ινδονησία, η Ινδία, το Νεπάλ, η Ρωσία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Αγγλία και άλλες.

Η ζωγραφική του Βασίλη Βαγιάννη έχει επηρεαστεί από το ρομαντισμό, τις αρχέγονος μνήμες, τον Βυζαντινό πολιτισμό, τα Αιγαιοπελαγίτικα θέματα, την πρόσφατη ιστορία, τις ηρωικές σελίδες της πρόσφατης ιστορίας καθώς και από την ποίηση αναγνωρισμένων Ελλήνων ποιητών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.