Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου «πέταξε» για τη γειτονιά των αγγέλων

Για τη γειτονιά των αγγέλων «πέταξε» σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, σε ηλικία 80 ετών. Το «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη, ήταν ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γεννημένος στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1945, υπήρξε μια παρουσία που συνδύαζε το ταλέντο με τη σεμνότητα. Ένας καλλιτέχνης που άφησε το αποτύπωμά του χωρίς θόρυβο, αλλά με ψυχή.

Στα κινηματογραφικά πλατό βρέθηκε κατά τύχη. Ήταν μόλις δεκαεφτά χρόνων, όταν τον ανακάλυψε ο σκηνοθέτης Μανώλης Σκουλούδης και του πρότεινε έναν ρόλο στην ταινία «Ένας Ντελικανής». Εκείνος, όμως, το έσκαγε από τα γυρίσματα, καβαλούσε τη μηχανή του και πήγαινε βόλτες με τους φίλους του. Λέγεται, μάλιστα, ότι μια φορά, κινητοποιήθηκε ακόμα κι η τροχαία για να τον βρει και να τον φέρει πίσω. Παράλληλα, υπήρξε ένας από τους ωραιότερους άνδρες της γενιάς του, αλλά ποτέ δεν επεδίωξε να «παίξει» αυτόν τον ρόλο. Προτιμούσε να αφήνει το έργο του να μιλά.

Αν και δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες, μιας και αποφάσισε να σταματήσει νωρίς, ταυτίστηκε με τον ρόλο του στο «Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», όπου υποδύθηκε έναν χαρτοπαίκτη, αποτυχημένο πυγμάχο, με διασυνδέσεις στον υπόκοσμο, που συντηρείται κυρίως από πλούσιες γυναίκες. Η ταινία προβλήθηκε το 1965 και προκάλεσε θόρυβο με τις τολμηρές της σκηνές.

Με τα χρόνια, ο Άλκης Γιαννακάς στράφηκε και στο θέατρο, συμμετέχοντας σε πλήθος παραστάσεων που επιβεβαίωσαν την ωριμότητα και το βάθος της υποκριτικής του. Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έναν ευγενικό, καλλιεργημένο και διακριτικό άνθρωπο, που στάθηκε πάντα με σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες και στο κοινό του.

Το 1987, ο ηθοποιός αποφάσισε να εγκαταλείψει την υποκριτική. Σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις και ζούσε μια ήρεμη ζωή με τη σύντροφό του, Κατερίνα, η οποία επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του. Τώρα, πραγματικά θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί η προσωπικότητά του ήταν πολύ έντονη και θα μου λείψει πάρα πολύ», ανέφερε η ίδια στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο μέγας πλούτος αυτού του ανθρώπου ήταν οι ταινίες του, το ήθος του, οι ιστορίες του, η φαντασία του, οι φιλίες του και ο έρωτας... Οι γυναίκες τον ερωτεύονταν με πάθος και οι φήμες λένε ότι είχε σύναψε σχέσεις με πολλές συμπρωταγωνίστριές του. Έζησε για ένα διάστημα με την Γκιζέλα Ντάλι, με την οποία έπαιξαν στην ταινία «Ο Παρθένος». Η Ελληνίδα «Μπριζίτ Μπαρντό», όπως την αποκαλούσαν, είχε δηλώσει για τη σχέση τους: «Ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Ήταν ο ωραιότερος και πιο περιζήτητος άντρας και ήταν δικός μου. Ζήσαμε μια σχέση πάθους».

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Άλκης Γιαννακάς έζησε έναν ακόμη θυελλώδη έρωτα με την ηθοποιό Ελένη Ερήμου. Οι δυο τους ήταν ζευγάρι στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Αυτός ο έρωτας τα είχε όλα: πάθος, εντάσεις, σκηνές ζηλοτυπίας, αλλά και πολλή αγάπη. Η σχέση τους δεν κατάφερε να αντέξει στον χρόνο, παρά τα δυνατά συναισθήματα που έτρεφαν ο ένας για τον άλλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.