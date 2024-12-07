«Becoming Led Zeppelin»: Ντοκιμαντέρ για το θρυλικό συγκρότημα

Η Sony Pictures Classics αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ για το «Becoming Led Zeppelin», το πρώτο ντοκιμαντέρ για το θρυλικό συγκρότημα εδώ και 50 χρόνια, σε σκηνοθεσία Μπέρναρντ Μακμάχον (Bernard MacMahon).

Αυτή η συναρπαστική αναδρομή με τους Ρόμπερτ Πλαντ (Robert Plant), Τζίμι Πέιτζ (Jimmy Page), Τζον Πολ Τζόουνς (John Paul Jones) και του αείμνηστου Τζον Μπόναμ (John Bonham) έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride, ενώ αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 7 Φεβρουαρίου 2025.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις των μελών, καθώς διηγούνται τα πρώτα τους χρόνια στο συγκρότημα αλλά και σπάνιες δηλώσεις από τον αείμνηστο Τζον Μπόναμ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 32 ετών στις 25 Σεπτεμβρίου 1980.

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας, ο ντράμερ περιγράφει την πρώτη φορά που το συγκρότημα έπαιξε μαζί ως «δώρο από τον ουρανό».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η 'Αλισον ΜακΓκουρτί (Allison McGourty) η οποία βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τις Paradise Pictures και Big Beach.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.