Θεσσαλονίκη:Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος «αποχαιρετά» τoν Κώστα Γεωργουσόπουλο

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Κώστα Γεωργουσόπουλου, «ενός σημαντικού πνευματικού ανθρώπου με μεγάλη προσφορά στα Γράμματα, την Τέχνη και το Θέατρο, γνωστού και με το φιλολογικό ψευδώνυμο Κ. Χ. Μύρης. Φιλόλογος, κριτικός θεάτρου, μεταφραστής, χρονογράφος, συγγραφέας, στιχουργός εμβληματικών τραγουδιών αλλά και δάσκαλος, αφοσιώθηκε, έως το τέλος, στη μελέτη της ιστορίας του Ελληνικού Θεάτρου και του αρχαίου δράματος, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό». Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος (Κ.Χ.Μύρης) έχει συνεργαστεί με το ΚΘΒΕ, ως μεταφραστής, σε δώδεκα παραγωγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.