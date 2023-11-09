Στις 8 Νοεμβρίου του 1971 οι εμβληαμτικοί ροκάδες Led Zeppelin κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ τους - το "Led Zeppelin IV" – με φωτογραφία εξωφύλλου έναν ηλικιωμένο, μουσάτο άνδρα να κουβαλά στην πλάτη ξύλα και να κοιτάζει τον φακό.

Εκτοτε, όλοι αναρωτιόνταν ποιος είναι ο άνδρας του εξωφυλλου.

Led Zeppelin released their legendary album “Led Zeppelin IV”, November 8, 1971. Favorite track? pic.twitter.com/UXs2pjz33Q — Classic Rock In Pics (@crockpics) November 8, 2023

Χθες, ανήμερα της επετείου της κυκλοφορίας του δίσκου - το οποίο περιέχει τη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος «Stairway to Heaven» - και 42 χρόνια μετά, το μυστήριο λύθηκε, αφού εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η αυθεντική φωτογραφία.

Πολλοί θεωρούσαν ότι πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι η εικόνα είναι μια πραγματική φωτογραφία αγρότη βικτωριανής εποχής.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Εντουαρντς, ερευνητή που βρήκε τη φωτογραφία, πρόκειται για το 69χρονο τότε Λοτ Λονγκ , ο οποίος κατασκεύαζε αχυρένιες στέγες για εξοχικά σπίτια στο Γουίλτσιρ, μια αγροτική κομητεία στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Πώς η φωτογραφία μπήκε στο εξώφυλλο του δίσκου

Σύμφωνα με τους NYT, o Ρόμπερτ Πλαντ και o Τζίμι Πέιτζ βρίσκονταν σε ένα κατάστημα με αντίκες στο Pangbourne, ένα χωριό περίπου 50 μίλια δυτικά του Λονδίνου κατά μήκος του ποταμού Τάμεση.

Εκεί εντόπισαν μια έγχρωμη έκδοση της φωτογραφίας, η οποία τους τράβηξε την προσοχή.

There had long been mystery surrounding the image on the album cover for Led Zeppelin's fourth studio album, also widely known as “Led Zeppelin IV.” But now, 52 years later, the identity of the man on that cover has been found. https://t.co/Tob16pm29I — The New York Times (@nytimes) November 9, 2023

O Πέιτζ αργότερα είπε ότι το εξώφυλλο του τέταρτου άλμπουμ είχε σκοπό να αναδείξει την αντίθεση της πόλης με το χωριό που είχε αρχικά εμφανισθεί στο Led Zeppelin III, και μια υπενθύμιση ότι οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν τη Γη.

