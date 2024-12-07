Μήπως η Παναγία των Παρισίων ανοίγει εσπευσμένα;

Για τη Γαλλία, η Παναγία των Παρισίων δεν είναι απλώς μία εκκλησία, αλλά κάτι σαν… εθνικός θησαυρός.



Στις 16 Απριλίου 2019, μία ημέρα μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε μέρος του ναού, ο Μακρόν υποσχέθηκε πως ο ρωμαιοκαθολικός ναός θα ανακαινιστεί και θα ανοίξει για το κοινό έπειτα από μόλις πέντε χρόνια – και μάλιστα πως θα είναι και «ακόμη πιο όμορφος από πριν».



Η Γαλλία δαπάνησε πολλά χρήματα και ξεπέρασε πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, με αποτέλεσμα οι εργασίες να προχωρούν απολύτως βάσει προγράμματος – τουλάχιστον επισήμως.



Με μία εντυπωσιακή εορταστική εκδήλωση στις 7 Δεκεμβρίου η Παναγία των Παρισίων θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες της στο κοινό. Ο πρόεδρος Μακρόν αναμένεται να εκφωνήσει λόγο μπροστά στους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων θα βρίσκονται και πολλοί επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Την επόμενη ημέρα, στις 8 Δεκεμβρίου, ο αρχιεπίσκοπος Λοράν Ούλριχ θα κάνει την πρώτη λειτουργία στην εκκλησία από την ημέρα της πυρκαγιάς.

Η νέα όψη του ναού

Όσοι θυμούνται πώς ήταν η Παναγία των Παρισίων, θα εκπλαγούν: οι τοίχοι έχουν καθαριστεί διεξοδικά, όπως και τα 2.300 αγάλματα και οι 8.000 σωλήνες του εκκλησιαστικού οργάνου του ναού, ενώ μέσα από τα παράθυρα περνάει πλέον περισσότερο φως, που κάνει τα ζωηρά χρώματα και τα φύλλα χρυσού των τοιχογραφιών να λαμπυρίζουν. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί 1.500 νέες καρέκλες. Στις εργασίες αποκατάστασης εργάστηκαν συνολικά περίπου 250 επιχειρήσεις και στούντιο.



Μέχρι στιγμής το κόστος για τον καθαρισμό και την ανακαίνιση της εκκλησίας έχει φτάσει στα 700 εκατομμύρια ευρώ, από τα 840 εκατομμύρια που είχαν συγκεντρωθεί συνολικά. Τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούν για την αποκατάσταση της αψίδας και των αντηρίδων, με τις εργασίες να αναμένεται να συνεχιστούν για τρία ακόμη χρόνια.

«Το θαύμα της Παναγίας των Παρισίων»

Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά όλοι συμφωνούν πως τελικά τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Παρ’ ότι το κωδωνοστάσιο καταστράφηκε, το γοτθικό άγαλμα της Παναγίας που ήταν ακριβώς δίπλα του παρέμεινε άθικτο. «Το θαύμα της Παναγίας των Παρισίων», είχε δηλώσει τότε στην DW η Μπάρμπαρα Σοκ-Βέρνερ, ειδική στους καθεδρικούς ναούς.



«Ο κίνδυνος να καταρρεύσει ολόκληρος ο ναός ήταν μεγάλος», θυμάται τώρα η Σοκ-Βέρνερ, «το μόνο που χρειαζόταν ήταν μία καταιγίδα και η καταστροφή θα ήταν ανυπολόγιστη». Το Παρίσι όμως ήταν τυχερό μέσα στην ατυχία του. Και τελικά ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Μήπως ανοίγει βιαστικά ο ναός;

Υπό τον συντονισμό της Σοκ-Βέρνερ και του πολιτιστικού επιτρόπου Αρμίν Λασέτ η Γερμανία βοήθησε και αυτή στην αποκατάσταση της εκκλησίας.

Όσο και αν θαυμάζει όμως την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, η Σοκ-Βέρνερ προειδοποιεί πως η πίεση χρόνου και χρήματος έχει προφανώς μειονεκτήματα: «Το κτήριο είναι ακόμη πολύ υγρό», προειδοποιεί η αρχιτέκτονας. «Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε πως οι σοβάδες στο εσωτερικό θα αντέξουν». Το ίδιο ισχύει και για το ξύλο βελανιδιάς που χρησιμοποιήθηκε στην οροφή. «Κανονικά, τη βελανιδιά τη χρησιμοποιούμε μόνο αφ’ ότου έχει στεγνώσει. Εν προκειμένω όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει, εξαιτίας της πίεσης χρόνου».

«Μία γαλλική επιτυχία»

Είναι ακόμη ασαφές το πώς σκοπεύει το Παρίσι να διαχειριστεί τις ορδές επισκεπτών που θα συρρεύσουν στην Παναγία των Παρισίων. Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντατί, θέλει να βάλει ένα εισιτήριο εισόδου για τους επισκέπτες, αλλά η Καθολική Εκκλησία αρνήθηκε.



Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, ο Μακρόν δεν δίστασε πάντως να χαιρετίσει την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων ως μία «γαλλική επιτυχία». Στα εγκαίνια του αποκατεστημένου ναού αναμένονται επιφανείς προσωπικότητες της παγκόσμιας πολιτικής, όπως ο πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο πρόεδρος Ζελένσκι, αλλά και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος μάλιστα έδωσε τα εύσημα στον Μακρόν για την «καταπληκτική δουλειά» που έκανε με την ανακαίνιση του ναού.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

