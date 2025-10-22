Αντίο Νιόνιο!

Η Deutsche Welle αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με μια αρχειακή εκπομπή. Τον Φεβρουάριο του 2009 μίλησε στη Μαρία Ρηγούτσου στη Φρανκφούρτη στο ξεκίνημα τότε μιας πανευρωπαϊκής περιοδείας.

Τη νύχτα αυτή την λέμε εμείς φωτιά,

εσύ την είπες δέντρο

Οι μέρες που λαχτάρησες θα `ρθουν, εσύ την είπες δέντρο

Πάντα σκεφτόμουν μια νυχτιά

πόσο μεγάλη μπορεί να `ναι

και ρωτούσα οι στιγμές

όταν χάνονται που πάνε



Κανείς δε μου `πε,

θα βολευόμουν και με ψέμα

Τότε μου απάντησε ο χρόνος «δύσκολο το θέμα»



Τον Φεβρουάριο του 2009 μίλησε στην Μαρία Ρηγούτσου στη Φρανκφούρτη στο ξεκίνημα τότε μιας πανευρωπαϊκής περιοδείας. Μίλησε για το ελληνικό τραγούδι, την πολιτική και τον προσωπικό του απολογισμό.

