Αίγυπτος: Ο τάφος του Τουταγχαμών κινδυνεύει με κατάρρευση λόγω μεγάλης ρωγμής

Ο τάφος του Τουταγχαμών, ηλικίας 3.300 ετών, στην Κοιλάδα των Βασιλέων, μία από τις σημαντικότερες περιοχές της αρχαίας Αιγύπτου, βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης, σύμφωνα με νέες προειδοποιήσεις αρχαιολόγων. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Καΐρου εντόπισαν μια μεγάλη ρωγμή που διατρέχει την οροφή της εισόδου και του ταφικού θαλάμου, η οποία επιτρέπει στο νερό της βροχής να εισχωρεί στο εσωτερικό. Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο ρωγμών προκαλεί διάβρωση και αποδυναμώνει τη στατική επάρκεια του μνημείου. Ο τάφος είναι κατασκευασμένος από πέτρωμα Esna shale, το οποίο διαστέλλεται και συστέλλεται με τις μεταβολές της υγρασίας, γεγονός που καθιστά την πιθανότητα ολικής κατάρρευσης ακόμη πιο ανησυχητική.

Η αυξανόμενη υγρασία έχει αρχίσει να ξεφλουδίζει τις τοιχογραφίες και να ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων που καταστρέφουν τις ανεκτίμητες παραστάσεις. Η πλημμύρα του 1994 θεωρείται καθοριστική, καθώς το νερό που εισχώρησε τότε στον ταφικό θάλαμο δημιούργησε νέες ρωγμές, αύξησε τα επίπεδα υγρασίας και προκάλεσε σοβαρές φθορές στα έργα τέχνης.

Ο καθηγητής Σαγέντ Χεμάδα, επικεφαλής της έρευνας, επισημαίνει ότι οι τάφοι της Κοιλάδας των Βασιλέων χρειάζονται άμεση παρέμβαση και επιστημονική μελέτη για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Η ίδια η γεωλογία της περιοχής καθιστά τους τάφους εξαιρετικά ευάλωτους σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ η συνεχιζόμενη πίεση στο πέτρωμα μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενο «έκρηξης βράχου», δηλαδή σε αιφνίδια θραύση των τοίχων.

Αν και, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τάφος δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει άμεσα, η μακροπρόθεσμη σταθερότητά του απειλείται σοβαρά και είναι πιθανό να μη διατηρηθεί για χιλιάδες χρόνια όπως οι δημιουργοί του είχαν προβλέψει. Ο καθηγητής Μοχάμεντ Ατία Χαουάς προειδοποιεί επίσης ότι τα γύρω βουνά έχουν αναπτύξει εκτεταμένες ρωγμές, με κίνδυνο να αποκολληθούν μεγάλοι ογκόλιθοι και να καταπλακώσουν γειτονικούς τάφους. «Μια καταστροφή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», σημειώνει, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα το συντομότερο δυνατόν για να διαφυλαχθεί η Κοιλάδα των Βασιλέων.

