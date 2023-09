Ακίρα Κουροσάβα: Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, πέθανε ο σπουδαίος Ιάπωνας σκηνοθέτης Πολιτισμός 10:02, 06.09.2023 linkedin

Ο Ακίρα Κουροσάβα, ο άνθρωπος που με τη μοναδική του σκηνοθετική ματιά, άφησε στον χώρο του κινηματογράφου μια σπουδαία κληρονομιά