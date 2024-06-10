Χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν στο λιμάνι του Sydney το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό show με Drones με φόντο μια ψηφιακή ιστορία να προβάλλεται πάνω στο κτίριο της πολυφωτογραφημένης Όπερας.

«Αυτό που χρειάζεται τώρα ο κόσμος είναι αγάπη, γλυκιά αγάπη... και στο Vivid Sydney 2024 το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κοιτάξετε στον ουρανό για να το βρείτε», έγραφε το site της εταιρίας που ανέλαβε να σχεδιάσει αυτή την ψηφιακή παράσταση και συνέχιζε:

«Η ρομαντική αγάπη είναι ένα ενστικτώδες μέρος της ανθρώπινης φύσης. Η ικανότητά μας να αγαπάμε και να δείχνουμε συμπόνια είναι οι καλύτερες πτυχές της ανθρωπότητας.

Ελάτε μαζί μας στο Circular Quay για αυτήν την ακαταμάχητη ιστορία αγάπης στον ουρανό. Η αγάπη είναι στον αέρα, όπου κι αν κοιτάξεις τριγύρω»

Εξ’ ου και ο τίτλος του φαντασμαγορικού show με τα 700 Drones «Love is in the Air»

Οι εικόνες εντυπωσιακές με τα σχήματα να εναλλάσσονται στον ουρανό ενώ η προβολή πάνω στην Όπερα του Sydney διηγιόταν την ιστορία ενός κοριτσιού που γοητεύτηκε από τον αντικατοπτρισμό της.

