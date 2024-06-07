Ποια ήταν η Δέσποινα Στυλιανοπούλου

Το 1967 θεωρήθηκε από πολλούς καλλιτεχνικούς κύκλους ως «έτος Στυλιανοπούλου»...

Ηταν ακριβώς εκείνη η χρονιά που αγαπημένη κωμικός Δέσποινα Στυλιανοπούλου είχε καταφέρει να «χωρέσει» 12 διαφορετικές ταινίες μέσα σε μόλις 365 μέρες.

Η επί σειρά ετών θιασάρχης στο θέατρο Αυλαία του Πειραιά, «ηθοποιός αμέσου δράσεως», όπως ακριβώς τιτλοφορείται και η αυτοβιογραφία της, έκανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, «την τελευταία της υπόκλιση».

Σπούδασε φωνητική στο Ελληνικό Ωδείο και θέατρο στη Δραματική Σχολή Δημήτρη Ροντήρη, απ' την οποία και αποφοίτησε το 1959. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1960, στην ταινία Ξένος της νύχτας και έκτοτε καθιερώθηκε σε ρόλους κωμικούς.

Ο πλέον συνηθισμένος ρόλος της ήταν της επαρχιώτισσας οικιακής βοηθού που έκανε γλωσσικά λάθη. Επίσης έπαιζε τη λαϊκή κοπέλα σε μη πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το 1967 θεωρήθηκε από πολλούς καλλιτεχνικούς κύκλους ως «έτος Στυλιανοπούλου» επειδή η ίδια είχε συμμετάσχει σε 12 διαφορετικές ταινίες μέσα στη χρονιά.

H αγαπημένη ηθοποιός που συνέδεσε το όνομά της με τις «χρυσές εποχές» του ελληνικού κινηματογράφου, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική αποκατάστασης.

Σε ανακοίνωση που είχε δώσει στη δημοσιότητα η οικογένεια της τότε, έκανε λόγο για την εύθραυστη υγεία της, λόγω «των πολλαπλών θεμάτων υγείας που προκύπτουν από την προχωρημένη ηλικία της».

Η ανιψιά της, Άννα Στυλιανοπούλου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι η θεία της έχει σοβαρή λοίμωξη και είναι «ψυχολογικά πεσμένη» που έχασε τους φίλους της.« Το μεγαλύτερο σοκ για τη θεία μου ήταν η απώλεια της Μαίρης Χρονοπούλου (τον Οκτώβριο του 2013) που ήταν φίλες. Της στοίχισε πάρα πολύ αυτό», είπε η Άννα Στυλιανοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.