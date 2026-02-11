Βραβείο στην Έιμι Μάντιγκαν για την «εμβληματική» μεταμόρφωσή της στο «Weapons»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Έιμι Μάντιγκαν πρόκειται να λάβει το τιμητικό Βραβείο Εξαίρετης Καλλιτέχνιδας στη 13η τελετή απονομής του Αμερικανικού Σωματείου Καλλιτεχνών Μακιγιάζ και Κομμωτών (MUAHS) στις 14 Φεβρουαρίου στο Λος 'Αντζελες.

Η υποψήφια για Όσκαρ Έιμι Μάντιγκαν, πρόκειται να λάβει το τιμητικό Βραβείο Εξαίρετης Καλλιτέχνιδας στο πλαίσιο της 13ης τελετής απονομής του Αμερικανικού Σωματείου Καλλιτεχνών Μακιγιάζ και Κομμωτών (MUAHS). Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί από το επίσημο συνδικάτο του κλάδου (IATSE Local 706) στις 14 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Westin Bonaventure του Λος 'Αντζελες με οικοδέσποινα την Ρέιτσελ Χάρις.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται ετησίως σε καλλιτέχνες των οποίων η σταθερή συνεργασία με τους επαγγελματίες του Σωματείου έχει εμπλουτίσει σημαντικά το έργο τους, δημιουργώντας εμβληματικούς χαρακτήρες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η Μάντιγκαν, η οποία φέτος απέσπασε υποψηφιότητες Β' Γυναικείου Ρόλου στα Όσκαρ, τις Χρυσές Σφαίρες και τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για την ερμηνεία της ως Θεία Gladys στην ταινία «Weapons», προστίθεται σε μια μακρά λίστα καταξιωμένων ηθοποιών που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο βραβείο, μεταξύ αυτών οι 'Αλισον Τζάνεϊ, Ανέτ Μπένινγκ, Τζόνι Ντεπ Ράιαν Μέρφι, Έντι Μέρφι και Γκάρι Όλντμαν.

«Η Έιμι Μάντιγκαν είναι μια εξαιρετικά ταλαντούχα ηθοποιός με μια λαμπρή πορεία, έχοντας ενσαρκώσει ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων», δήλωσε η πρόεδρος του Σωματείου, Julie Socash. «Τιμάται για τη συνεργασία της με τους μακιγιέρ και τους κομμωτές με τους οποίους δημιούργησε μια εμβληματική φιγούρα στο «Weapons» — μια εικόνα που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια. Οι ερμηνείες της συνεχίζουν να αναδεικνύουν την τέχνη της μεταμόρφωσης», συμπλήρωσε.

Ο ρόλος της Μάντιγκαν στην ταινία τρόμου του Ζακ Κρέγκερ — η οποία σημείωσε εισπράξεις ύψους σχεδόν 270 εκατ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office — χάρισε στην ηθοποιό τη δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η πρώτη ήταν πριν από 40 χρόνια, για την ερμηνεία της στο δράμα «Twice in a Lifetime» (1985), σύμφωνα με το Hollywood Reporter. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Κρέγκερ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη ένα prequel επικεντρωμένο στον ανατριχιαστικό χαρακτήρα της Μάντιγκαν.

