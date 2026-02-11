«Rooster»: Το τρέιλερ της νέας σειράς του HBO με τον Στιβ Καρέλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η νέα κωμική σειρά «Rooster» του Μπιλ Λόρενς, με πρωταγωνιστή και εκτελεστικό παραγωγό τον Στιβ Καρέλ, παρουσιάζει μια ιστορία σε πανεπιστημιούπολη που εστιάζει στη σχέση ενός συγγραφέα μπέστ σέλερ με την κόρη του.

Η υπόθεση περιλαμβάνει την επίσκεψη του Καρέλ στο πανεπιστήμιο για να στηρίξει την κόρη του μετά την απιστία του συζύγου της, με τον οποίο να εμπλέκεται και μια φοιτήτρια.

Ο χαρακτήρας του Καρέλ αναλαμβάνει θέση στο ίδρυμα κατόπιν πρότασης του πρύτανη, και αρχίζει να αναπτύσσει σχέσεις με τους φοιτητές.»

«Rooster» είναι ο τίτλος της νέας κωμικής σειράς του Μπιλ Λόρενς, με πρωταγωνιστή και εκτελεστικό παραγωγό τον Στιβ Καρέλ, το τρέιλερ της οποίας κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά των 10 επεισοδίων, είναι «μια κωμωδία που διαδραματίζεται σε μια πανεπιστημιούπολη και επικεντρώνεται στην περίπλοκη σχέση ενός συγγραφέα μπέστ σέλερ (Καρέλ) με την κόρη του (Τσάρλι Κλάιβ)».

Ο Καρέλ επισκέπτεται το πανεπιστήμιο όπου διδάσκει η κόρη του, για να τη στηρίξει μετά την απιστία του συζύγου της (Φιλ Ντάνστερ) με μία φοιτήτρια. Ωστόσο, ο πρύτανης (Τζον Κ. ΜακΓκίνλεϊ) τον πείθει να αναλάβει μία θέση στο ίδρυμα, κι εκείνος αρχίζει να αναπτύσσει δεσμούς με τους φοιτητές του.

Στο πλευρό του Καρέλ πρωταγωνιστούν επίσης οι Ντανιέλ Ντίντγουιλερ και Λόρεν Τσάι, ενώ το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Κόνι Μπρίτον, Ρόμπι Χόφμαν, Άνι Μουμόλο, Άλαν Ρακ και Ρόρι Σκόβελ.

Το HBO κέρδισε τη «μάχη» των προσφορών για τη σειρά των δημιουργών Μπιλ Λόρενς και Ματ Τάρσες, δίνοντας απευθείας έγκριση για την παραγωγή της τον Μάιο του 2024. Το δίδυμο εκτελεί και χρέη showrunner ενώ βρίσκεται και στην εκτελεστική παραγωγή μαζί με τους Τζεφ Ίνγκολντ και Λάιζα Κάτζερ για λογαριασμό της Doozer Productions, μεταξύ άλλων. Το στούντιο παραγωγής είναι η Warner Bros. TV, με την οποία οι δημιουργοί διατηρούν συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 8 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Max, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Πηγή: skai.gr

