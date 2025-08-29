Βέρνερ Χέρτζογκ: Μετά τον Χρυσό Λέοντα, ο 82χρονος σκηνοθέτης άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο Βέρνερ Χέρτζογκ (Werner Herzog), ο οποίος τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έκανε την έκπληξη και άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, μόλις λίγα 24ωρα μετά τη βράβευσή του.

Ο 82χρονος σκηνοθέτης, υποδέχτηκε τους πρώτους ακολούθους του με ένα ιδιαίτερο βίντεο, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε ένα καταπράσινο μέρος και δίπλα σε μια ψησταριά. Με την χαρακτηριστική βαυαρική του προφορά, εξηγεί τον λόγο που τον οδήγησε σε αυτή την κίνηση.

«Με ρωτούν γιατί δεν είμαι παρών στα social media. Δεν χρησιμοποιώ κινητό, ούτε κάτι τέτοιο. Αλλά ένιωσα ότι πρέπει να μοιραστώ μαζί σας τη δουλειά και στιγμές από την καθημερινότητά μου. Έτσι ανοίγω έναν λογαριασμό στο Instagram για εσάς», ανέφερε.

Ο λογαριασμός του συνοδεύεται από τη λιτή, αλλά χαρακτηριστική φράση, «είμαι ο Βέρνερ Χέρτζογκ. Αυτό θα είναι το Instagram μου», ενώ η κίνησή του προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, με πολλούς να σχολιάζουν ότι το προφίλ του, είναι το μοναδικό που αξίζει να ακολουθήσουν.

Στη δεύτερη ανάρτηση που ακολούθησε, ο Χέρτζογκ δίνει μία μικρή γεύση από το νέο του ντοκιμαντέρ, «Ghost Elephants», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας εκτός συναγωνισμού, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter. Η ταινία επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός κοπαδιού σπάνιων ελεφάντων σε μια σχεδόν ακατοίκητη ορεινή περιοχή της Ανγκόλας.

Στο μικρό κλιπ εμφανίζεται ο επικεφαλής της αποστολής, Steve Boyes.Όπως αποκάλυψε στη λεζάντα ο Χέρτζογκ, το «Ghost Elephants» θα κάνει την αμερικανική του πρεμιέρα στο 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελιουράιντ (TFF).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.