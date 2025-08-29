Τον κινηματογράφο πιο κοντά στα παιδιά, στις οικογένειες και στις γειτονιές φέρνει και πάλι ο Δήμος Αθηναίων, καθώς από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι δωρεάν προβολές παιδικών ταινιών στα προαύλια των σχολείων. Μετά την πετυχημένη πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος «Βραδιές Κινηματογράφου σε Σχολεία του Δήμου Αθηναίων», που πραγματοποιήθηκε από τις 25/7 έως τις 2/8, η δεύτερη φάση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν 73 προβολές ταινιών μοιρασμένες σε 19 διαφορετικές ημερομηνίες. Οι προβολές θα γίνουν σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

«Το καλοκαίρι στην Αθήνα αργεί να τελειώσει κι εμείς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό με όσο το δυνατόν περισσότερο θερινό σινεμά. Οι δωρεάν κινηματογραφικές προβολές στα σχολικά προαύλια επιστρέφουν μ' ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, που θα διαρκέσει ένα μήνα. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να "ταξιδέψουν" στον κόσμο της φαντασίας και να "ζήσουν" νέες περιπέτειες με τους αγαπημένους τους ήρωες», τόνισε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ενώ ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, προσέθεσε: «Συνεχίζουμε τις θερινές προβολές ταινιών, δίνοντας τη δυνατότητα στις οικογένειες να μοιραστούν περισσότερες στιγμές μαζί και να απολαύσουν τη μαγεία του σινεμά, δωρεάν, στο προαύλιο ενός σχολείου. Στόχος μας είναι η ψυχαγωγία να φθάσει σε όλες τις γειτονιές».

Η ώρα έναρξης των προβολών θα είναι στις 20:30 μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι στις 20:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

