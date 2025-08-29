Ο Γιώργος Λάνθιμος επέστρεψε στο Φεστιβάλ Βενετίας με τη νέα του ταινία «Bugonia», έχοντας στο πέτο τη σημαία της Παλαιστίνης και «κερδίζοντας» το πιο παρατεταμένο και ενθουσιώδες - μέχρι στιγμής - χειροκρότημα του κοινού. Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον πολυτάλαντο δημιουργό, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν. Ο Γιώργος Λάνθιμος έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το «Bugonia», την πρώτη του εμφάνιση μετά τον Χρυσό Λέοντα που κέρδισε, πριν από δύο χρόνια για την ταινία «Poor Things», η οποία στη συνέχεια απέσπασε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης στη συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και καφέ σακάκι, στο πέτο του οποίου είχε μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, ενώ η Έμα Στόουν τράβηξε τα βλέμματα ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα και ασύμμετρο τελείωμα Louis Vuitton, πέδιλα Manolo Blahnik και κοσμήματα Tiffany & Co, σύμφωνα με τη «Vogue».

O Λάνθιμος τόνισε ότι «οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν τον σωστό δρόμο», ενώ χαρακτήρισε πολλά από τα στοιχεία της ταινίας ως αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου.

«Δυστυχώς, μεγάλο μέρος της δυστοπίας σε αυτή την ταινία δεν είναι καθόλου μυθοπλαστικό. Πολλά από αυτά είναι αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου», είπε ο Λάνθιμος. «Αν μη τι άλλο, αυτή η ταινία λέει ότι αυτό συμβαίνει τώρα. Στην πραγματικότητα, έγινε πιο επίκαιρη όσο περνούσε ο καιρός. Η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει πολύ σύντομα», υπογράμμισε ο σκηνοθέτης.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη δημόσια του στάση υπέρ της Γάζας, έχοντας συνυπογράψει με εκατοντάδες κινηματογραφιστές διεθνή επιστολή διαμαρτυρίας για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ και ηθοποιού, Φατίμα Χασούνα, καθώς και για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον καλλιτεχνών και δημοσιογράφων

«Η ακροδεξιά, ο φασισμός, η αποικιοκρατία, τα αντι-τρανς και αντι-LGBTQIA+, σεξιστικά, ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και αντισημιτικά κινήματα δίνουν τη μάχη τους στο πεδίο της μάχης των ιδεών, επιτίθενται στις εκδόσεις, στον κινηματογράφο και στα πανεπιστήμια και γι’ αυτό έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε. Ας αρνηθούμε να αφήσουμε την τέχνη μας να γίνει συνένοχη στο χειρότερο.

First look at bald Emma Stone in Yorgos Lanthimos’ ‘BUGONIA’



The film follows 2 conspiracy-obsessed men who kidnap a major CEO, convinced that she is an alien intent on destroying Earth. pic.twitter.com/DDM00pwxYo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 28, 2025

Ας ξεσηκωθούμε. Ας κατονομάσουμε την πραγματικότητα. Ας τολμήσουμε συλλογικά να την κοιτάξουμε με την ακρίβεια της ευαίσθητης καρδιάς μας, ώστε να μην μπορεί πλέον να αποσιωπηθεί και να συγκαλυφθεί. Ας απορρίψουμε την προπαγάνδα που αποικίζει συνεχώς τη φαντασία μας και μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση της ανθρωπιάς μας», έγραφε, μεταξύ άλλων, η επιστολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.