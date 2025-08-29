Τα προβλήματα υγείας μπορεί να τον κράτησαν μακριά από τις συνεντεύξεις Τύπου και τις φωτογραφήσεις, αλλά τίποτα δεν μπόρεσε να κρατήσει τον Τζορτζ Κλούνεϊ μακριά από το κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε και πάλι την υποστήριξη -και αναπόφευκτα την επισκίαση- της λαμπερής συζύγου του Αμάλ στην πόλη όπου παντρεύτηκαν, αυτή τη φορά για να προωθήσει τη νέα του ταινία «Jay Kelly». Περπάτησε για 30 λεπτά στο κόκκινο χαλί, παρά τη σοβαρή λοίμωξη των ιγμορείων (ιγμορίτιδα) που τον είχε κρατήσει μακριά από τις υποχρεώσεις του για περίπου 24 ώρες.

Ο 64χρονος ηθοποιός φαινόταν σε πολύ καλή διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και μάλιστα πέρασε περίπου 20 λεπτά υπογράφοντας αυτόγραφα για τους θαυμαστές του στο κόκκινο χαλί. Σε αρκετές περιπτώσεις τον είδαν να κρατάει τον λαιμό του και να διακόπτει για να εξηγήσει στο πλήθος: «Δεν μπορώ να μιλήσω!». Ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα τρυφερός με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί και μάλιστα το χειροφίλημά του ήταν αυτό που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Πέρασε χρόνο συζητώντας με τον διευθυντή του φεστιβάλ, Alberto Barbera, και τους συμπρωταγωνιστές Laura Dern και Adam Sandler. Η 47χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέλεξε το vintage στυλ Jean-Louis Scherrer για να συνοδεύσει τον σύζυγό της στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Φτιαγμένο από ταφτά και με μια σειρά κουμπιών στο μπροστινό μέρος και πολλές πτυχώσεις, το σχέδιο προέρχεται από τη συλλογή του οίκου για το φθινόπωρο του 1995. Η Αμάλ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια χρυσή τσάντα Jimmy Choo και κρεμαστά σκουλαρίκια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τζορτζ και η σύζυγός του Αμάλ φιλοξένησαν τον Άνταμ Σάντλερ, τη σκηνοθέτιδα της «Barbie», Γκρέτα Γκέργουιγκ, και την Ιβ Χιούσον, κόρη του Μπόνο των U2, στη βίλα τους αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη λίμνη Κόμο. Η ταινία «Jay Kelly» αναμένεται στην οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί έναν «διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) που ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω. Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου (Riley Keough), Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton) καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι (Lenny Henry).

