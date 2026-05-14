Τζένιφερ Λόπεζ για Μπρετ Γκόλντσταϊν: «Η χημεία μας ήταν εξαιρετική»

Στην εκδήλωση για τους διαφημιστές στα Sunset Pier 94 Studios της Νέας Υόρκης, το Netflix παρουσίασε τη ταινία «Office Romance», μια νέα ρομαντική κομεντί με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία, με τον Γκόλντσταϊν να δηλώνει πως εκπλήρωσε ένα όνειρο ζωής, σύμφωνα με το Variety.

«Το Netflix με έφερε πιο κοντά στο όνειρό μου: να γυρίσω μια κλασική ρομαντική κομεντί με τη «βασίλισσα» του είδους, την Τζένιφερ Λόπεζ. Ειλικρινά, αδυνατώ να πιστέψω ότι όντως συνέβη, αλλά να που είμαστε εδώ και το συζητάμε. Είναι πραγματικά τρελό», δήλωσε ο πρωταγωνιστής.

Από την πλευρά της, η Λόπεζ πρόσθεσε: «Ήταν μεγάλη μου χαρά και ένιωσα υπέροχα που επέστρεψα στις rom-com. Μου είχε λείψει και αυτή η ταινία ίσως είναι η αγαπημένη μου από όσες έχω κάνει μέχρι σήμερα».

Ο Γκόλντσταϊν, ο οποίος συνυπέγραψε το σενάριο με τον Τζο Κέλι, αποκάλυψε ότι έγραψαν την ιστορία και τον ρόλο της Jackie Cruz έχοντας εξαρχής στο μυαλό τους τη Λόπεζ.

Η σταρ υποδύεται τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία ερωτεύεται έναν πρόσφατα προσληφθέντα υπάλληλό της, τον Daniel Blanchflower. Η κρυφή τους ερωτική σχέση βρίσκεται στο απόγειό της όταν η Jackie και ο Daniel αποφασίζουν «να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

«Είχαμε εξαιρετική χημεία από την πρώτη στιγμή», ανέφερε η Λόπεζ αποκλειστικά στο PEOPLE, για τη συνεργασία της με τον Γκόλντσταϊν.

«Και αυτή η χημεία απλώς δέθηκε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ήμουν μεγάλη θαυμάστριά του από το «Ted Lasso». Ο Roy Kent είναι ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Πίστευα ότι θα έμοιαζε περισσότερο στον χαρακτήρα του, αλλά είναι τόσο χαμηλών τόνων, γλυκός και εντελώς διαφορετικός» συμπλήρωσε.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μπέτι Γκίλπιν, Τόνι Χέιλ, Έιμι Σεντάρις, Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος και Μπράντλεϊ Γουίτφορντ.

Η Λόπεζ εντυπωσίασε στο Netflix Upfronts 2026 επιλέγοντας ένα vintage σύνολο Jean Paul Gaultier, το οποίο συνδύαζε αριστοτεχνικά κομμάτια από διαφορετικές συλλογές του σχεδιαστή. Το look περιελάμβανε ένα blush blazer, από τη συλλογή 'Ανοιξη 2004, με ενσωματωμένη δομή κορσέ, βαθύ ντεκολτέ και ενισχυμένους ώμους που τόνιζαν τη σιλουέτα της και μία ροζ-χρυσό σατέν φούστα, η οποία είχε παρουσιαστεί στην πασαρέλα του 2014, διακοσμημένη με δαντελένια πλαϊνά τμήματα και ένα ιδιαίτερο ασύμμετρο στρίφωμα με βολάν. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με πανύψηλα μυτερά πέδιλα, αποθεώνοντας τη μοντέρνα βικτοριανή αισθητική.

Πηγή: skai.gr

