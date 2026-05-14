Άνταμ Σάντλερ: Το «Grown Ups 3» έρχεται στο Netflix

Το «Grown Ups 3» βρίσκεται πλέον και επίσημα σε στάδιο παραγωγής από το Netflix. Για την τρίτη ταινία του Άνταμ Σάντλερ κυκλοφορούσαν φήμες εδώ και καιρό, με τους Ντέιβιντ Σπέιντ και Κέβιν Τζέιμς να αφήνουν υπονοούμενα ότι το πρότζεκτ προχωράει. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που το Netflix επιβεβαιώνει επίσημα ότι η ταινία είναι στα σκαριά.

Αν και ακούγεται έντονα ότι η βασική πεντάδα των πρωταγωνιστών, Άνταμ Σάντλερ, Κρις Ροκ, Σπέιντ, Τζέιμς και Ρομπ Σνάιντερ θα επιστρέψει, η πλατφόρμα δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις για το καστ. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Κάιλ Νιούατσεκ, ο οποίος συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Σάντλερ στο «Happy Gilmore 2», σε σενάριο που συνυπογράφει ο πρωταγωνιστής και ο Τιμ Χέρλιχαϊ.

Η αρχική ταινία «Grown Ups» κυκλοφόρησε το 2010 και απέφερε $271 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office, αποτελώντας την πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία του Σάντλερ, με εξαίρεση το animated franchise «Hotel Transylvania».

Ακολουθεί μια παρέα παιδικών φίλων που επανενώνονται για να περάσουν μαζί με τις οικογένειές τους το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου. Στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Σάλμα Χάγιεκ, Μαρία Μπέλο, Μάγια Ρούντολφ, Στιβ Μπουσέμι και Τιμ Μέντοους.

Σύμφωνα με το Variety, ο Σάντλερ αναλαμβάνει την παραγωγή της νέας ταινίας μαζί με τους Χέρλιχαϊ, Τζάκι Σάντλερ και Τζακ Τζιαραπούτο, ενώ οι Κέβιν Γκρέιντι και Τζούντι Μολ θα έχουν το ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών.

Το «Grown Ups 3» είναι το πιο πρόσφατο πρότζεκτ στη δεκαετή συνεργασία του Σάντλερ με το Netflix. Μέσω της συμφωνίας του με την πλατφόρμα, η οποία έχει ανανεωθεί επανειλημμένα, ο δημοφιλής κωμικός έχει δημιουργήσει επιτυχίες όπως τα «Leo», «Murder Mystery» και «Hubie Halloween», καθώς και πολυαναμενόμενα σίκουελ κλασικών του ταινιών, όπως το «Happy Gilmore 2».

Πηγή: skai.gr

