«Heart of the Beast»: Τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες με τον Μπραντ Πιτ

Η νέα ταινία του Ντέιβιντ Ερ με τίτλο «Heart of the Beast» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου από την Paramount Pictures. Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπραντ Πιτ, πλαισιωμένος από τους Τζ.Κ. Σίμονς και Άννα Λαμπ.

Το σενάριο του Κάμερον Αλεξάντερ ακολουθεί «έναν απόμαχο στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων και το πρώην σκύλο μάχης του, οι οποίοι ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου για να επιστρέψουν στον πολιτισμό, μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην αφιλόξενη άγρια φύση της Αλάσκας».

Tα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο στο Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Mauro Fiore.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Ντάμιεν Σαζέλ και Ολίβια Χάμιλτον μέσω της Wild Chickens Productions, μαζί με τον Πιτ για την Plan B Entertainment, τον σκηνοθέτη για λογαριασμό της Crave Films και την Temple Hill Entertainment.

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το «Heart of the Beast» διάρκειας 100 λεπτών, θα κάνει πρεμιέρα παράλληλα με την ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, «Forgotten Island» και την επανακυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας της Marvel, «Avengers: Endgame».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.